Starsze telewizory LG doczekały się obsługi AirPlay 2 i HomeKit

Koreański producent wreszcie zdecydował się zaktualizować modele inteligentnych telewizorów z 2018 roku o dwie popularne usługi.

Zdjęcie HomeKit i AirPlay 2 w telewizorach LG /materiały prasowe

Właściciele starszych modeli telewizorów marki LG nie mieli do tej pory łatwego życia. Choć południowokoreańskie przedsiębiorstwo obiecywało wsparcie dla HomeKit i AirPlay 2 od wielu miesięcy, dopiero teraz usługi trafiły na telewizory z 2018 roku.

AirPlay 2 to specjalna technologia zaprojektowana przez Apple, służąca do przesyłania na telewizor muzyki oraz obrazów metodą bezprzewodową. Transmisja odbywa się poprzez WiFi co czyni ją szybszą i mniej zawodną. Rozwiązanie to zadebiutowało w 2010 roku i niemal od razu zaczęło pojawiać się na urządzeniach audio oraz telewizorach z funkcją SMART.

HomeKit na telewizorach zadebiutował natomiast w 2019 roku. Technologia ta umożliwia zintegrowanie platformy smart home od Apple’a do naszych odbiorników.

Aktualizacja starszych urządzeń o te dwa rozwiązania to bez wątpienia dobra wiadomość. Szkoda jedynie, że konkurencyjne firmy, takie jak Samsung, Sony, a nawet Vizio już dawno dostosowały swoje urządzenia pod działanie wspomnianych usług.