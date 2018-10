Soundbary powoli zastępują kina domowe

Dane rynkowe wskazują, że soundbary na dobre rozgościły się w naszych domach. W 2018 roku w miesiącach styczeń-sierpień, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaż soundbarów wzrosła ilościowo o 36 proc. i wartościowo o 42 proc. - wynika z danych firmy badawczej GfK Polonia.

Według szacunków firmy Samsung sprzedaż soundbarów w Polsce w 2018 roku powinna przekroczyć 180 tysięcy sztuk. Rosnąca popularność soundbarów to efekt kilku czynników. Przede wszystkim urządzenia tego typu oferują więcej niż standardowe kino domowe. Dziś nie jest to tylko dodatek do telewizora, ale także sprzęt, który z powodzeniem zastąpi inne urządzenia audio. Dzięki łączności bezprzewodowej, muzykę można odtworzyć z urządzeń mobilnych. W czasach, kiedy streaming muzyki jest jedną z najpopularniejszych form dostępu do treści audio, ma to kluczowe znaczenie.

Elementem, który można uznać za zaletę soundbaru, jest także sposób ich podłączenia. Większość z nich można połączyć zarówno z telewizorem, jaki i urządzeniami mobilnymi bezprzewodowo - przez Wi-Fi lub Bluetooth. Dzięki temu nie trzeba już specjalnie projektować domowej przestrzeni i planować z wyprzedzeniem, jak ukryć przewody, tak by cieszyć się dobrą jakością dźwięku. Idąc dalej, po wstępnej konfiguracji soundbarem można sterować pilotem, który jest oferowany wraz z telewizorem (np. QLED TV), a także z poziomu smartfona. To kolejne ułatwienie dla użytkowników, którzy cenią sobie komfort i łatwość obsługi, a także płynną współpracę między urządzeniami.



Nowoczesne soundbary to urządzenia wielofunkcyjne, które, gdy trzeba, spotęgują wrażenia podczas oglądania, ale sprawdzą się także świetnie jako domowy sprzęt audio, zastępując zewnętrzne głośniki. Ogromny wybór modeli oraz ich różnorodność sprawiają, że każdy bez problemu dobierze rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb oraz wielkości mieszkania.

