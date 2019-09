Sennheiser wprowadził do sprzedaży na polskim rynku soundbar AMBEO. Urządzenie obsługuje m.in. dźwięk 5.1.4 i głęboki bas. Cena? Ponad 10 tys. złotych. Co poza tym potrafi soundbar Sennheisera?

Zdjęcie Soundbar Sennheiser AMBEO /materiały prasowe

- Największą zaletą soundbara AMBEO są jego możliwości zamknięte w jednej obudowie. Oferuje dźwięki 5.1.4 i głęboki bas w urządzeniu typu all-in-one. Oznacza to, że po odpowiednim skalibrowaniu osiągniemy efekt kina domowego bez konieczności instalacji skomplikowanego i wieloczęściowego systemu - mówi Grzegorz Fotek, prezes firmy Aplauz, dystrybutora i oficjalnego przedstawiciela firmy Sennheiser w Polsce.

Soundbar AMBEO jest wyposażony w 13 głośników klasy high-end i najnowszą technologię wirtualizacji, opracowaną wspólnie z niemieckim instytutem Fraunhofer IIS, specjalizującym się w badaniach nad dźwiękiem.

Soundbar AMBEO jest kompatybilny z Dolby Atmos, MPEG-H i DTS: X. Dzięki technologii Upmix może również odtwarzać stereo i 5.1 z efektem 3D. Sprzęt oferuje pięć różnych ustawień wstępnych - film, muzyka, sport, aktualności i neutralny - dostosowanych do różnych typów odtwarzanej treści, które precyzyjnie dopasowują zarówno częstotliwości, jak i właściwości dźwięku 3D.

Niezależnie od wybranego rodzaju rozrywki - oglądanie filmu, meczu piłki nożnej czy słuchanie muzyki - aby umieścić użytkownika w samym centrum, soundbar AMBEO optymalizuje dźwięk dla poszczególnych pomieszczeń oraz preferowanego miejsca odsłuchu. Kalibracja jest intuicyjna, ponieważ automatycznie dostosowuje i optymalizuje akustykę za pomocą dołączonego mikrofonu zewnętrznego.

Z systemem AMBEO można połączyć się za pośrednictwem Google Chromecast, Bluetooth i HDMI eARC / CEC. Sprzęt posiada także trzy dodatkowe wejścia HDMI, wejście optyczne i wejście AUX (RCA).

Sennheiser przemyślał każdą interakcję z soundbarem tak, aby była prosta i intuicyjna. Dzięki aplikacji Smart Control dla systemów iOS i Android, użytkownik może dostosować ustawienia akustyczne do indywidualnych preferencji. Słuchacz ma do dyspozycji personalizację dźwięku za pomocą korektora oraz trzy różne tryby AMBEO - light, standard i boost. Nowe funkcje będą dodawane do soundbaru za pośrednictwem WiFi i aktualizacji aplikacji.

Soundbar AMBEO dostępny jest w sprzedaży w katalogowej cenie detalicznej 10 499 zł.