Sony powiększa ofertę projektorów laserowych

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie do oferty dwóch projektorów laserowych będących najmniejszymi na rynku produktami w swojej klasie.

Zdjęcie Sony VPL-PHZ60 /materiały prasowe

Model VPL-PHZ60 jest najmniejszym projektorem laserowym 3LCD WUXGA w swojej klasie. Dzięki szerokiemu zakresowi zmiany osi obiektywu i funkcji inteligentnych ustawień nowe projektory znajdą zastosowanie w małych i średnich klasach oraz salach konferencyjnych, muzeach i przestrzeni publicznej.

Projektory VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50 zostały zaprojektowane z myślą o uniwersalności i łatwości użycia. Mają lekką, zwartą konstrukcję o wysokości około 10 cm i wadze 7 kg. Łatwo je dostosować do różnych wymagań instalacyjnych, a stonowana stylistyka dyskretnie wtapia się w otoczenie. Oba modele posiadają m.in. obsługę sygnału 4K 30p oraz największy w tej klasie sprzętu zakres zmiany osi obiektywu w pionie - twierdzi producent.

Opracowany przez Sony system przetwarzania obrazu umożliwił wprowadzenie nowej funkcji "Bright View". Jest ona przeznaczona do użytku w jasnych miejscach. Zapewnia żywe, dobrze widoczne obrazy z wiernie zachowanym balansem RGB i minimalnym przesunięciem kolorystyki. Analiza poszczególnych pikseli w sygnale wideo i dynamiczna optymalizacja procesu pozwalają zwiększyć kontrast przy zachowaniu prawidłowej reprodukcji barw. Wyświetlany obraz pozostaje jasny i wyraźny nawet w intensywnie oświetlonych pomieszczeniach.

Użytkownicy projektorów VPL-PHZ60 i VPL PHZ50 mogą wybierać tryby projekcji odpowiednio do miejsca instalacji i przewidywanego zastosowania, by uzyskać optymalne działanie, wydłużyć eksploatację urządzenia i zapewnić jego niezawodność. Wstępnie zaprogramowane ustawienia automatycznie zmieniają jakość obrazu, jasność źródła światła i działanie systemu chłodzenia. Adaptowalna funkcja zaawansowanych inteligentnych ustawień upraszcza instalację poprzez dobór najlepszej konfiguracji do warunków pracy projektora.

Rozpoczęcie dostaw projektorów VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50 planowane jest na styczeń 2021 r.