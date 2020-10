Smart TV - obawy dotyczące prywatności i piractwa

Wyniki nowego badania Hub Entertainment Research, Privacy + Piracy, podkreślają obawy amerykańskich konsumentów dotyczące dwóch kwestii związanych z telewizorami Smart TV. Mowa tu o prywatności w kontekście reklam adresowalnych oraz piractwa wideo.

Okazuje się, że konsumenci wolą chronić swoją prywatność i wcale nie są tak podekscytowani reklamami adresowalnymi na telewizorach Smart TV. To w najbliższej przyszłości może utrudniać szersze rozpowszechnianie reklam adresowalnych w telewizorach Smart TV. Nadawcy i reklamodawcy powinni przemyśleć zbyt nachalne wciskanie reklam adresowalnych dla konkretnego widza, bo może się okazać, że to tak nie działa. To jest podobny przypadek jak z Google, które wyświetla w komputerach reklamy dopasowane dla konkretnego użytkownika, a służą temu podsłuchiwanie rozmów (nawet w tle) z zintegrowanych z komputerem smartfonów.

W odniesieniu do telewizorów Smart TV i reklamy:



Prawie 9 z 10 konsumentów (87%) ma obawy dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony ich danych osobowych.

Większość (71%) konsumentów jest świadoma, że mogą być śledzeni co oglądają.

Większość twierdzi również, że "trochę" (31%) lub "bardzo" (30%) czuje się nieswojo z pomysłem, że telewizory Smart TV zbierają dane co oglądają.

66% respondentów odczuwa pewien lub bardzo duży dyskomfort, jeśli chodzi o zbieranie i wykorzystywanie danych przez agencje reklamowe.

Tylko 12% konsumentów uważa, że wykorzystywanie zebranych danych osobowych w celu uczynienia reklam bardziej trafnymi przynosi konsumentom "duże korzyści".





Pomimo tych negatywnych ogólnych nastrojów, badanie pokazuje, że konsumenci są skłonni do udostępniania pewnych danych.



Większość z nich chce udostępniać dane dotyczące:

płci (68%),

pochodzenia etnicznego / rasy (65%),

wieku (62%),

orientacji seksualnej (61%),

kodu pocztowego (55%),

oglądanych kanałów telewizyjnych (54%),

oglądanych programów (53%),

co kupują w supermarkecie (50%).





Mniej niż połowa konsumentów jest skłonna udostępniać informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, dochody, zakupy online, korzystanie z określonych aplikacji lub stron internetowych, żądania wyszukiwania online, dane dotyczące inteligentnego domu i lokalizacja smartfonów.



Piractwo



Piraci nagrywający filmy twierdzą, że są skłonni skorzystać z legalnych środków pozyskiwania treści.



Jakie są najczęstsze podawane powody piractwa?



wygoda (ludzie nie chcą lub nie mogą chodzić do kina)

drogi dostęp (treści są zbyt drogie)

brak treści w danym kraju.





Najważniejsze ustalenia dotyczące piractwa wideo:



Ogółem prawie 38% konsumentów to piraci wideo, przy czym 35% wprost przyznaje się do tego, a 3% nie przyznaje się do tego, ale twierdzi, że korzysta z pirackich witryn lub aplikacji. 24% konsumentów to "czynni piraci", którzy zrobili to w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wśród "aktywnych" piratów 65% twierdzi, że zdaje sobie sprawę z finansowego wpływu piractwa na osoby lub firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją filmów, ale miało to niewielki wpływ na ich zachowanie.

52% aktywnych piratów otrzymała list ostrzegawczy lub e-mail dotyczący ich piractwa wideo. Jednak mniej niż połowa osób, które otrzymały ostrzeżenie, stwierdziła, że to powstrzyma piractwo.

Około 35% konsumentów udostępnia hasło osobie spoza domu do usługi mediów cyfrowych (strumieniowe przesyłanie wideo, strumieniowe przesyłanie dźwięku, książki cyfrowe lub cyfrowe magazyny / gazety); a 39% używa hasła od osoby spoza domu.





Wnioski końcowe:



Zaskakująco duża większość, bo aż 94% aktywnych piratów twierdzi, że korzystałaby z legalnego sposobu oglądania, nawet jeśli kosztowałoby to więcej niż piractwo (42%).

Wygoda i możliwość dostępu do treści są ważnymi powodami piractwa.

Piractwo wideo jest napędzane przez osoby poniżej 35 roku życia, osoby z gospodarstw domowych o niższych dochodach lub domy z dziećmi.

Prawne groźby są mniej skuteczne jako środek odstraszający niż oferowanie piratom legalnej alternatywy, ale alternatywa musi przede wszystkim uwzględniać przyczyny ich piractwa.

