Słuchawki Logitech z technologią Blue VO!CE.

Logitech G zaprezentował dwa nowe zestawy słuchawkowe do gier - Logitech G PRO X oraz Logitech G PRO. Zaprojektowane we współpracy z najlepszymi esportowcami i wyposażone w technologię Blue VO!CE.

Zdjęcie Logitech G PRO X /materiały prasowe

PRO X to debiut oprogramowania Blue VO!CE, opracowanego we współpracy z wiodącymi w branży mikrofonami - Blue Microphones. Blue VO!CE umożliwia korzystanie z zaawansowanego oprogramowania do gier Logitech G HUB i jest zestawem efektów mikrofonu, które umożliwiają czystą, profesjonalną komunikację głosową. W rezultacie pozwala dostroić głos w oparciu o swoje indywidualne preferencje, tak aby koledzy z zespołu mogli nas lepiej słyszeć, lub byśmy brzmieli jak profesjonalny streamer.

Reklama

Po wyjęciu z pudełka gracze mogą korzystać ze zintegrowanej funkcji nagrywania i odtwarzania - Blue VO!CE, aby szybko wybrać profil wstępnie ustawionego filtru i sprawdzić, który z nich brzmi odpowiednio do unikalnego tonu i głośności ich głosu. Dla graczy zainteresowanych innym poziomem dostosowywania tryb zaawansowany Blue VO!CE oferuje pełen zestaw efektów pro-grade, w tym kompresor, de-esser i de-popper.

Aby pomóc profesjonalistom w ich rygorystycznym harmonogramie treningów i podróży, nowe zestawy słuchawkowe do gier zostały opracowane od podstaw, tak aby były wygodne i mogły być noszone przez wiele godzin, przy jednoczesnym zachowaniu ich odpowiedniej wytrzymałości. Ta lekka konstrukcja jest wykonana z aluminium i stali - posiada wkładki douszne z miękkiej pianki, która zapamiętuję budowę ucha oraz pałąk na głowę owinięty skórą premium. W zestawie z PRO X znajduje się dodatkowy zestaw nauszników pokrytych welurem.

Kompatybilne z komputerami PC i urządzeniami mobilnymi, zestawy słuchawkowe PRO X i PRO wyposażone są w wyjątkowy sterownik audio Pro-G 50mm firmy Logitech G. Wykonane z hybrydowego materiału siatkowego zapewniającego wysokiej jakości dźwięk, zapewniają głęboki bas i okrągły profil dźwiękowy. PRO X oferuje dodatkowo system DTS: X 2.0 surround sound - technologię, która symuluje środowisko 3D w oryginalnej scenie miksowania dźwięku.

Zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO X Gaming Headset i zestaw słuchawkowy Logitech G PRO Gaming Headset będą dostępne na stronie producenta i u światowych sprzedawców detalicznych w lipcu 2019 r. w spodziewanych cenach detalicznych wynoszących odpowiednio 499,00 zł i 399,00 zł.