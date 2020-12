Słuchawki Apple AirPods Max trafiły na stół iFixit

Specjaliści z iFixit wzięli na warsztat najnowszy zestaw słuchawkowy firmy Apple. Niestety wyniki „operacji” nie są zbyt optymistyczne.

Zdjęcie Apple AirPods Max /materiały prasowe

iFixit to popularny serwis, który zajmuje się rozbiórką sprzętów mobilnych oraz ich akcesoriów. Poprzez profesjonalny demontaż oraz montaż urządzeń pokazują oni stopień zaawansowania konstrukcji, a także tworzą szczegółową instrukcję związana z naprawą sprzętu. Z usług ekipy korzysta m.in. firma Motorola, która na bazie doświadczeń wspomnianych specjalistów, tworzy instrukcje i zestawy do naprawy do swoich telefonów.

Jakiś czas temu specjaliści z iFixit wzięli na warsztat douszne słuchawki firmy Apple AirPods. Niestety urządzenie było skonstruowane w taki sposób, by jakiekolwiek próby "dostania się" do środka, kończyły się automatycznym uszkodzeniem całej obudowy. Wniosek był tylko jeden - w przypadku popsucia słuchawek AirPods, jedyną możliwością było wymienić je na nowe. Sprzęt otrzymał rekordowo niską ocenę w serwisie 0/10.

Teraz, niedługo po premierze nowych, nausznych słuchawek firmy Apple, ekipa z iFixit postanowiła sprawdzić, czy i tym razem sprzęt z nadgryzionym jabłkiem w logo, będzie totalnie nienaprawialny.

Zdjęcie Apple AirPods Max / iFixit / materiał zewnętrzny

Choć specjaliści przystąpili na razie do wstępnego demontażu oraz wykonali istotne zdjęcia rentgenowskie, wszystko wskazuje, że również tym razem słuchawki nie dadzą się tak łatwo rozłożyć.

Urządzenia posiadają m.in. dwa ogniwa baterii, ale oba znajdują się w jednej muszli słuchawkowej. W ich pobliżu nie znajdują się natomiast żadne przewody oraz połączenia lutowane, umożliwiające ich wymianę. Co więcej, chociaż słuchawki posiadają tym razem elementy chronione śrubami, wciąż niektóre części są złączone klejem.

Niestety na szersze informacje, będziemy musieli poczekać. Twórcy obiecują jednak, że na dniach pokaże się szersza relacja, a fani słuchawek przeżyją niejedną niespodziankę.