Sennheiser Momentum dostępne w Polsce

Słuchawki premium Sennheiser Momentum Wireless zaprezentowane podczas targów IFA 2019 na początku września, są już oficjalnie dostępne w Polsce.

Zdjęcie Sennheiser Momentum Wireless /materiały prasowe

Dzięki nowej generacji Momentum Wireless interakcja jest niezwykle intuicyjna za sprawą unikalnej funkcjonalności, która zapewnia szybki dostęp do muzyki. Funkcja Auto On/Off włącza lub wyłącza odtwarzanie natychmiast po rozłożeniu lub złożeniu słuchawek, natomiast Smart Pause wykorzystuje czujniki zbliżeniowe do wstrzymania dźwięku po zdjęciu słuchawek i wznowienia odtwarzania po ich ponownym założeniu. Równie prosty w obsłudze jest interfejs z trzema przyciskami, który zapewnia kontrolę dźwięku lub połączeń — wszystko to bez konieczności sięgania do instrukcji obsługi. Słuchawki umożliwiają korzystanie z asystentów głosowych, takich jak Siri i Google Assistant za jednym dotknięciem. Alexa od Amazonu będzie wkrótce dostępna z aktualizacją oprogramowania za pośrednictwem aplikacji Sennheiser Smart Control. Parowanie również nie wymaga wysiłku: NFC i automatyczny tryb parowania sprawiają, że połączenie ze smartfonem przy pierwszym uruchomieniu staje się dziecinnie proste.

Słuchawki są wyposażone w 42-milimetrowe przetworniki, które odtwarzają zrównoważoną głębię i precyzję nagrań w studyjnej jakości. Zapewnione jest to dzięki kompatybilności z Bluetooth 5 oraz obsłudze kodeków aptX, AAC i SBC, a także aptX Low Latency, który zapewnia także doskonałą synchronizację dźwięku z obrazem na ekranie. Niezależnie od tego, czy słuchacz słucha muzyki, filmów, podcastów, czy po prostu chce dostosować doznania dźwiękowe do swoich upodobań, może to zrobić za pomocą wbudowanego korektora i aplikacji Sennheiser Smart Control.

Słuchawki Momentum Wireless potrafią dostosować się do każdego otoczenia. Aktywna redukcja hałasu z trzema różnymi trybami blokuje odgłosy zewnętrzne. Natomiast funkcja Transparent Hearing pozwala słuchaczom cieszyć się muzyką i nadal być świadomym dźwięków otoczenia.

Cena i dostępność

Nowy model Momentum Wireless jest dostępny w kolorze czarnym w katalogowej cenie detalicznej 1699 zł. Wariant w kolorze kremowym będzie dostępny od listopada.