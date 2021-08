Z informacji opublikowanych na łamach serwisu CNET wynika, że Samsung dysponuje technologią zdolną do zdalnego deaktywowania swoich telewizorów. Całość wyszła na jaw w momencie słynnej kradzieży, kiedy splądrowano centrum dystrybucyjne firmy w RPA. Wszystkie skradzione z magazynu telewizory stały się bezużyteczne.

Firma potwierdziła doniesienia w oficjalnym wpisie na swoim blogu przeznaczonym dla rynku RPA. Wynika z niego, że każdy nowszy telewizor koreańskiego producenta posiada funkcję Samsung TV Block. Preinstalowana opcja umożliwia zdalnie zablokowanie urządzenia w przypadku wykrycia lub zgłoszenia jego kradzieży. "Firma Samsung poinformowała o wdrożeniu funkcji blokady we wszystkich telewizorach Samsunga. Blokada możne zostać uruchomiona w przypadku telewizorów, które użytkownicy nabyli w sposób niezgodny z prawem, a w niektórych przypadkach, kiedy zostały one skradzione z magazynów Samsunga" - czytamy we wpisie.

Jak działa dezaktywacja? Samsung ma numer seryjny skradzionego telewizora i czeka na podłączenie go do internetu. Gdy to nastąpi, zaimplementowany system wyłącza wszystkie funkcje odbiornika. W przypadku, gdyby doszło do nieuzasadnionej dezaktywacji - można odnieść się od tej decyzji, udowadniając, że nabyliśmy legalnie odbiornik.

Warto przypomnieć, że smartfony korzystają z podobnego rozwiązania.



