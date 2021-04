Rolowany telewizor LG trafił do Stanów Zjednoczonych

LG Signature OLED R to pierwszy na świecie telewizor OLED z rolowanym ekranem. Wszystko wskazuje, że już niebawem mieszkańcy USA będą mogli go kupić.

Zdjęcie LG Signature OLED R / INTERIA.PL

Wiadomością podzielił się serwis HD Guru, którego redaktorzy odkryli specjalny odnośnik na oficjalnej witrynie marki LG. Link oznaczony jako "zapytaj o zakup" bezpośrednio nawiązujący do ekskluzywnego telewizora, prowadził do informacji kontaktowych, lokalnego przedstawiciela handlowego.

Choć na stronie nie ma żadnej wzmianki dotyczącej przewidywanej ceny urządzenia, to w Korei Południowej wyceniono go na 100 milionów KRW, co w przeliczeniu daje kwotę 90 000 USD.

LG Signature OLED R to pierwszy telewizor, który nieużywany, może zostać zrolowany i schowany w niewielkiej czarnej skrzynce. Zwijany ekran ma rewolucyjną konstrukcję, która uwalnia widzów od konieczności ustawiania telewizora na tle ściany i pozwala na swobodne aranżowanie przestrzeni.

Co ciekawe urządzenie może zmieniać swój wygląd odpowiednio do jednego z trzech trybów: Full View z całkowicie rozwiniętym ekranem, Line View z częściowo rozwiniętym ekranem oraz Zero View ze zwiniętym ekranem. Dzięki swoim elastycznym możliwościom, OLED LG może być używany na różne sposoby, co jest możliwe dzięki rozwojowi technologii OLED.

