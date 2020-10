Rolowany telewizor LG OLED za ponad 300 000 zł

LG Signature OLED R to pierwszy na świecie telewizor OLED z rolowanym ekranem. Urządzenie trafiło właśnie do sprzedaży, a jego cena zwala z nóg.

Zdjęcie LG Signature OLED R /INTERIA.TV

Prezentowany na targach CES w Las Vegas, oryginalny telewizor trafił do sprzedaży. Litera "R" w nazwie telewizora LG SIGNATURE OLED R nawiązuje do rewolucji w domowej rozrywce oraz redefiniowania przestrzeni poprzez rozwijanie ekranu jednym przyciskiem.

Reklama

Jest to pierwszy telewizor, który nieużywany, może zostać zrolowany i schowany w niewielkiej czarnej skrzynce. Zwijany ekran ma rewolucyjną konstrukcję, która uwalnia widzów od konieczności ustawiania telewizora na tle ściany i pozwala na swobodne aranżowanie przestrzeni, która nie musi być już na stałe zarezerwowana w 1 stałym miejscu pod telewizor.

Co ciekawe urządzenie może zmieniać swój wygląd odpowiednio do jednego z trzech trybów: Full View z całkowicie rozwiniętym ekranem, Line View z częściowo rozwiniętym ekranem oraz Zero View ze zwiniętym ekranem. Dzięki swoim elastycznym możliwościom, OLED LG może być używany na różne sposoby, co jest możliwe dzięki rozwojowi technologii OLED.

Cena wyjątkowego telewizora wynosi "zaledwie" 87,000 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę w okolicach 300 000 złotych. Wszystkie elementy designu, od obudowy ze szczotkowanego aluminium, po maskownicę głośników z wysokogatunkowej tkaniny wyprodukowanej przez duńską firmę Kvadrat.