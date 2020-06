Refarming - w czerwcu niektórzy mogą mieć problemy z odbiorem kanałów telewizyjnych

Czarny ekran zamiast ulubionego kanału? Problemy z odbiorem telewizji? Sprawcą takiej sytuacji może być zmiana częstotliwości nadawania w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (tzw. refarming ). Proces rozpocznie się w nocy z 2 na 3 czerwca. Co trzeba wiedzieć o zmianach w nadawaniu DVB-T? Co zrobić, jeśli nie odbieramy jakiegoś kanału?

Zdjęcie Niektórzy mogą mieć w czerwcu problemy z odbiorem telewizji /123RF/PICSEL

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej część pasma obecnie wykorzystywanego przez telewizję naziemną zostanie przeznaczona na rozwój telefonii komórkowej w standardzie 5G. Powoduje to konieczność zwolnienia pasma 700 MHz oraz reorganizację multipleksów telewizji naziemnej. Proces ten jest nazywany refarmingiem częstotliwości.

Planowane na początek czerwca zmiany dotyczyć będą wszystkich ogólnopolskich multipleksów. Odbiorniki telewizyjne powinny samoczynnie przestroić się na nowe pasmo nadawania i zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku widzów posiadających starsze modele odbiorników telewizyjnych lub dekoderów może zaistnieć potrzeba ponownego, ręcznego wyszukania kanałów w ustawieniach za pomocą pilota.

Zmiany częstotliwości 2/3.06.2020 r. będą dotyczyć następujących obszarów rezerwacyjnych:

MUX 1 - Elbląg (z k. 43 na 27), Koszalin (z 44 na 23), Świnoujście (z 58 na 21)

MUX 2 - Białogard (z k. 50 na 35), Elbląg (z 25 na 21)

MUX 3 - Białogard (z k. 60 na 38), Gdańsk (z 48 na 22), Jelenia Góra (z 49 na 24), Koszalin (z 23 na 48), Kraków (z 50 na 22), Piła (z 60 na 33)

MUX 4 - Gdańsk (z k. 52 na 25), Lębork (z 52 na 25)

MUX L4 - Świdnica, Wrocław (z k. 24 na 27).



Zaplanowana zmiana jest częścią tak zwanego refarmingu pasma 700 MHz, czyli procesu przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694-790 MHz do niższego zakresu 470-694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby łączności mobilnej (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.



Zdjęcie Zmiana na DVB-T2 staje się nieunikniona. / 123RF/PICSEL

Kolejny etap przełączeń nadajników związany z refarmingiem zaplanowany na 29/30 czerwca. Proces zmian częstotliwości zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Równolegle w tym okresie nastąpi również zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej w Polsce z DVB-T na DVB-T2/HEVC.



Czy nasz telewizor ma standard DVB-T2/HEVC?

Dlatego decydując się na zakup nowego odbiornika lub tunera odbiorcy powinni już teraz zwrócić uwagę, czy jest on przystosowany do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC, zgodnie z tzw. rozporządzeniem odbiornikowym (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych).



Warto również aby użytkownicy upewnili się, że odbiornik telewizyjny lub tuner obsługują najnowszy standard HbbTV 2.0.1 (nowy standard telewizji hybrydowej łączący w sobie emisję sygnału telewizyjnego z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet), który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.