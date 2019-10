Kruger&Matz wprowadził do oferty nowe 2 DIN-owe radio multimedialne KM2006, wyposażone w 7-calowy ekran dotykowy oraz system Android 8.1.

Zdjęcie KM2006 /materiały prasowe

Radio KM2006 to rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć chaosu w swoim aucie. To urządzenie pozwoli za pomocą kilku dotknięć ekranu skorzystać z potrzebnej funkcji. Radio Kruger&Matz skutecznie zastąpi nawigację, kamerę cofania czy zestaw głośnomówiący, a jego nowoczesny system udostępni użytkownikom jeszcze więcej dodatkowych funkcji.

Radio multimedialne KM2006 wyposażone zostało w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A7 o taktowaniu 4x 1,2 GHz, wspierany przez 2GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej, którą można wykorzystać na własne pliki multimedialne. Przestrzeń na dane można dodatkowo rozszerzyć dzięki wejściu pamięci masowej.



System Android 8.1, który zastosowano w tym modelu przy połączeniu do sieci internetowej umożliwia dostęp m.in. do przeglądarki Chrome, sklepu Play oraz YouTube. Stacja multimedialna Kruger&Matz została wyposażona w equalizer, umożliwiający dostosowywanie ustawień dźwięku do gatunku słuchanej muzyki. KM2006 prowadząc kierowcę do celu korzysta z aplikacji Google Maps, dzięki czemu w przeciwieństwie do nawigacji starszego typu, nie wymaga ciągłego wgrywania aktualizacji. Kierowcy docenią także funkcję jednoczesnego odtwarzania radia oraz korzystania z map.



Urządzenie ma 5-punktowy ekran o przekątnej 7" o rozdzielczości 1024x600 oraz umiejscowione na przednim panelu przyciski. Aby sterowanie było jeszcze prostsze, dzięki aplikacji Easy Connection, użytkownik ma możliwość połączenia się z urządzeniem przez swojego smartfona. Dużą zaletą są również mikrofony - wbudowany w przednim panelu radia oraz zewnętrzny, dołączony do zestawu. Dzięki nim, korzystając z Bluetooth w wersji 4.0 można bezpiecznie prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności przerywania jazdy.

Zdjęcie Radio KM2006 / materiały prasowe

Godną uwagi zaletą jest także możliwość wykorzystania urządzenia jako ekranu kamery cofania. Urządzenie wyposażone zostało w wejście, do którego można podłączyć odpowiedni sprzęt, a widok przełączy się bezpośrednio po wrzuceniu biegu wstecznego.



Radio samochodowe KM2006 dostępne jest w oficjalnym sklepie internetowym marki, w sieci sklepów Rebel Electro oraz w cenie 899 zł.