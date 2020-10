Policja w Abu Zabi aresztowała trzy osoby za piractwo

Orbit Showtime Network (OSN) - międzynarodowy nadawca satelitarny nadający na Bliskim Wschodzie (MENA) połączył siły z policją w Abu Zabi w nieustannych wysiłkach na rzecz zwalczania piractwa telewizyjnego, co zaowocowało nalotem na 3 sklepy zlokalizowane na głównym rynku tv-sat na Electra Street w Abu Zabi.

W ramach tej akcji skonfiskowano około 202 pirackich urządzeń, aresztowano 3 osoby i zamknięto 3 sklepy. Nalot nastąpił po interwencji OSN przy użyciu informacji z rynku, które udostępnili Departamentowi Przestępstw Gospodarczych policji w Abu Zabi, zanim złożyli oficjalną skargę i udzielili policji wsparcia na miejscu podczas nalotu.

Według OSN piractwo kosztuje branżę rozrywkową regionu MENA nawet 750 mln dol. rocznie, a liczba ta wzrosła z powodu pandemii Covid-19 i zmieniających się nawyków konsumenckich związanych z dłuższym przebywaniem w domu. W tym roku OSN zauważył znaczny wzrost liczby pobrań pirackich aplikacji, które są wykorzystywane do nielegalnego oglądania jego ekskluzywnych treści i kanałów.



W toczącej się walce z piractwem OSN tylko w 2020 r. wykrył i usunął ponad 380 tys. linków do pirackich treści online, przeprowadził 43 naloty w regionie i skonfiskował tysiące pirackich dekoderów wraz z nielegalnymi kartami.

Jako aktywny członek Broadcast Satellite Anti-Piracy Coalition, OSN nadal współpracuje z organami ścigania w całym regionie, takimi jak Departament Rozwoju Gospodarczego (DED) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Generalna Komisja Mediów Audiowizualnych (GCAM) ) w KSA, policji ds. przestępstw gospodarczych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Regulacji ds. Komunikacji i Technologii Informacyjnych (CITRA) w Kuwejcie, Ministerstwie Informacji w Bahrajnie i Policji Antypirackiej w Egipcie.



Policja z Abu Zabi podkreśliła swoje rosnące wysiłki na rzecz zwalczania wszelkiego rodzaju przestępstw we współpracy z powiązanymi władzami. Policja w emiratach podkreśliła również swoje zaangażowanie w zwalczanie piractwa, wykorzystując swoje zaawansowane możliwości, a także wysiłki swoich zespołów śledczych i czujnych oczu, które odgrywają wiodącą rolę we wzmacnianiu ochrony i bezpieczeństwa, ostatecznie zapewniając spokój społeczeństwu.



Policja z Abu Zabi zachęcała opinię publiczną do korzystania z płatnej telewizji wyłącznie autoryzowanych i licencjonowanych dystrybutorów w celu uniknięcia oszustw. Ponadto policja pochwaliła wysiłki OSN i zaangażowanie w koordynację z nimi w walce z piractwem telewizyjnym, stanowiąc wspaniały przykład współpracy między partnerami.