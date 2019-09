Plantronics wprowadza nową serię słuchawek BackBeat

Firma Plantronics, Inc. uzupełniła serię słuchawek BackBeat o nowe, w pełni bezprzewodowe modele: BackBeat PRO 5100, BackBeat FIT 3200, BackBeat FIT 3150 oraz o nauszne słuchawki BackBeat FIT 6100.

Zdjęcie BackBeat PRO 5100 /materiały prasowe

Słuchawki Plantronics są lekkie, a każda para wyposażona jest w kompaktowe etui zapewniające dodatkowe ładowanie baterii. Rozwiązanie "My Tap" umożliwia personalizację funkcji za pomocą aplikacji BackBeat. Użytkownicy mogą odtworzyć swoją ulubioną playlistę, ustawić stoper czy rozpocząć trening interwałowy za pomocą jednego dotknięcia.

Reklama

Najnowsza oferta słuchawek w pełni bezprzewodowych obejmuje:

BackBeat PRO 5100: Pierwszy w pełni bezprzewodowy model z linii BackBeat PRO. Douszne słuchawki BackBeat PRO 5100 to najmniejsze urządzenie w całym portfolio Poly. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach będących w ciągłym ruchu. Szczególnie są skierowane dla tych, którzy pozostają w ciągłej łączności z innymi oraz chcą zminimalizować liczbę noszonych urządzeń. BackBeat PRO 5100 charakteryzują się nie tylko doskonałą jakością dźwięku i połączeń, ale również eleganckim i dyskretnym designem. BackBeat PRO 5100 zostały zaprojektowane z myślą o komunikacji i rozrywce.

Urządzenie wyposażono w cztery mikrofony redukujące hałas, technologię "WindSmart", która filtruje szumy z otoczenia oraz bardzo wygodne końcówki. Każda słuchawka może wytrzymać 6 i pół godziny bez ładowania oraz dodatkowe 13 godzin dzięki ładującemu etui.

Zdjęcie BackBeat FIT 3200 / materiały prasowe

BackBeat FIT 3200: Dla entuzjastów sportu zainteresowanych w pełni bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi, BackBeat FIT 3200 oferuje maksymalną stabilność oraz najwyższą jakość dźwięku, nieważne czy ćwiczysz pod dachem, czy w plenerze. BackBeat FIT 3200 najlepiej nadaje się dla sportowców, którzy poszukują lekkiej konstrukcji, oferującej wodoszczelność klasy IP57 ze stabilnymi zausznikami. Funkcja "Always Aware pozwala użytkownikom kontrolować co dzieje się w ich otoczeniu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Każda słuchawka może wytrzymać 8 godzin bez ładowania oraz dodatkowe 16 godzin dzięki etui



Zdjęcie BackBeat FIT 3150 / materiały prasowe

BackBeat FIT 3150: Nowa generacja BackBeat FIT 3100, to w pełni bezprzewodowe słuchawki douszne przeznaczone dla entuzjastów sportu na świeżym powietrzu w mieście. BackBeat FIT 3150 są odporne na pot, wodę oraz ekstremalne warunki pogodowe. Słuchawki wyposażone są w funkcję "Always Aware™", która pozwalają na zachowanie świadomości tego, co dzieje się w otoczeniu. BackBeat FIT 3150 wraz z futerałem pozwalają na trening przez 24 godziny bez konieczności ładowania.

Badanie przeprowadzone przez firmę Plantronicswykazało, że 65 procent użytkowników wykorzystuje te same słuchawki do ćwiczeń i na co dzień. Chcąc dostarczyć urządzenie, które sprawdzi się zarówno na siłowni, jak i w pracy czy na spacerze firma Plantronics zaprezentowała model BackBeat FIT 6100.

Zdjęcie BackBeat FIT 6100 / materiały prasowe

BackBeat FIT 6100: nauszne słuchawki przeznaczone dla aktywnych osób, ceniących sobie funkcjonalność w każdej sytuacji. Są odporne na wodę i pot, mają klasę szczelności IPX5, 40 milimetrową membranę głośników, nauszniki izolujące dźwięki z trybem "Awareness" oraz oferują 24-godzinny czas pracy na jednym ładowaniu.

BackBeat PRO 5100: Dostępne w kolorze czarnym.

BackBeat FIT 3200: Dostępne w kolorze czarnym.

BackBeat FIT 3150: Dostępne w kolorach czarnym i czarno-niebieskim.

BackBeat FIT 6100: Dostępne w kolorach czarnym, kamuflażu i szarym.