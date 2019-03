Philips 252B9 - nowy monitor dla pracoholików

Firma Philips zaprezentowała nowy monitor 16:10 dedykowany osobom, które spędzają dużo czasu przed ekranem. Philips 252B9 oferuje pakiet technologii i rozwiązań wpływających pozytywnie na komfort pracy i ergonomię użytkowania.

Zdjęcie Philips 252B9 /materiały prasowe

Model 252B9 dysponuje 25-calowym, bezramkowym ekranem, o rozdzielczości 1920 x 1200 (format 16:10) oraz matrycą IPS. Taka konfiguracja zapewnia szerokie kąty widzenia (do 178 stopni w pionie i poziomie) oraz bardzo dobre odwzorowanie kolorów. W porównaniu do monitorów z matrycami VA lub TN, wyświetlany obraz jest bardziej nasycony.



Producent zadbał o komfort pracy i oszczędność energii dzięki zastosowaniu kilku istotnych funkcji i technologii. PowerSensor to inteligentny czujnik, który na bieżąco sprawdza, czy przed monitorem znajduje się użytkownik. W przypadku wykrycia jego nieobecności odpowiednio zmniejsza jasność ekranu i tym samym koszty zużycia energii elektrycznej - nawet do 80 proc. Funkcja Flicker-Free odpowiada za redukcję męczącego oczy migotania, a tryb LowBlue zmniejsza emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego. EasyRead to technologia, która dostosowuje parametry wyświetlacza, tak aby czytanie długich tekstów było wygodniejsze.

Philips 252B9 został wyposażony w stopkę SmartErgoBase, która umożliwia szeroki zakres regulacji ekranu w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz funkcję trybu portretowego (pivot). Monitor można również umieścić na uchwycie VESA w standardzie 100 x 100 mm. Model 252B9 posiada komplet najważniejszych portów - VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, audio oraz dwa wbudowane głośniki.



Philips 252B9 trafi do sprzedaży w naszym kraju wraz z końcem marca 2019 roku w sugerowanej cenie detalicznej 1109 zł.