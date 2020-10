Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2 - słuchawki sportowe

Creative Technology wprowadza na rynek drugą edycję bezprzewodowych słuchawek Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2.

Zdjęcie Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2 /materiały prasowe

Nowe słuchawki bezprzewodowe Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2 to modele porównywalne technicznie. Różnica wynika z dodatków poprawiających ergonomię użytkowania. Zestaw słuchawkowy Outlier Air Sports v2 powstał na podstawie uwag przekazanych przez zawodników triathlonu, między innymi aktualnej Mistrzyni Polski w Ironman 70.3 Ewy Komander. W efekcie tej współpracy zestaw Air Sports v2 został wyposażony dodatkowo w najmniejsze gumki douszne aby zwiększyć przedostawanie się do uszu dźwięków z ulicy, zwiększając bezpieczeństwo, umożliwiając bieganie ale również jazdę na rowerze w miejscach publicznych.

W porównaniu do swojego starszego brata, druga wersja bezprzewodowych słuchawek Creative Outlier Air Sports V2, oferuje dłuższą pracę całego zestawu na jednym ładowaniu. Obecnie to już do 34 godziny - twierdzi producent. Same słuchawki mogą wytrzymać do 12 godzin umiarkowanej pracy. Kolejne 22 godzin pracy uzyskamy kiedy skorzystamy z futerału, który jest przy okazji "powerbankiem" dla tych słuchawek. W zestawie znajdziemy kabel ładujący typu USB-C.

Ponadto zestaw zawiera opaskę na nadgarstek z kieszonką, dzięki której można schować słuchaweczki aby się nie zgubiły, lub jedną z nich, kiedy chcemy wygodnie rozmawiać przez telefon. Obie serie łatwo rozróżnić dzięki jaskrawym, pomarańczowym oznakowaniom słuchaweczek i futerału w wersji Sports.

Zdjęcie Słuchawki i specjalna opaska na nadgarstek / materiały prasowe

W słuchawkach zastosowano wysokiej jakości materiały, które zabezpieczają urządzenie przed negatywnym w skutkach działaniem potu, pyłów i wilgoci. Dzięki wbudowanym wielokierunkowym mikrofonom z technologią Qualcomm cVc 8.0, każda wkładka douszna Outlier Air Sports V2 odbiera głos, jednocześnie izolując dźwięki z tła, zapewniając lepszą jakość połączeń i wyraźniejszą komunikację głosową. Czułość mikrofonów przy 1kHz to 42dBV/Pa a pasmo przenoszenia wynosi 100-10 000Hz.



Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane przetworniki grafenowe o średnicy 5,6mm i paśmie przenoszenia 20Hz do 20kHz. Za transmisję przesyłania sygnału audio za pośrednictwem połączenia Bluetooth 5.0 odpowiadają kodeki SBC / aptX / AAC. Dla optymalizacji i poprawy jakości dźwięku w zestawie znajdziemy trzy rodzaje silikonowych wkładek dousznych w rozmiarach S,M i L.



Cena i dostępność



Słuchawki Creative Outlier Air Sports V2 kosztują 399 zł

Słuchawki Creative Outlier Air V2 kosztują 349 zł.

Specyfikacja techniczna:

Kolor produktu:

Futerał: Midnight Metallic Blue

Słuchawki: Midnight Metallic Blue

Wersja Bluetooth:

Bluetooth 5.0

Zasięg działania bezprzewodowego do 10 m

Interfejs ładowania:

USB Type-C (ładowanie)

Czas ładowania słuchawek 2 do 3 godzin

Wymiary (dł. × szer. × wys.):

Wkładka douszna: 34 x 15 x 18 mm

Obudowa akumulatora: 82 x 44 x 27 mm

Waga:

Wkładki douszne: 6 g

Futerał ładujący: 60 g

Inne:

Obsługa funkcji asystenta głosowego Siri i Asystent Google

Stopień ochrony IP: IPX5