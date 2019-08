Orange z nowym dekoderem 4K

19 sierpnia br. Orange Polska wprowadziło do oferty nowy dekoder 4K, obok udostępnianego klientom już w lutym 2017 roku dekodera Samsung ICU 100. Nowe urządzenie, oznaczone jako IWU 200, oferuje usługę Multinagrywarki działającą w chmurze.

Zdjęcie Nowy dekoder Orange - znany jako IWU 200 /SatKurier

Klienci Orange, którzy zdecydują się na usługę Orange TV, również w pakietach Love, będą mogli wybrać dekoder 4K Premium (ICU 100) lub dekoder 4K (IWU 200) z usługą Multinagrywarki. Pozwala ona oglądać trwający już program od początku, odtwarzać programy wyemitowane do 7 dni wcześniej oraz nagrywać je jednocześnie, bez obciążania łącza internetowego. Usługa oferuje nieograniczoną przestrzeń do nagrywania w chmurze ulubionych filmów, programów czy seriali. Można je odtwarzać przez 30 dni. Jak zapewnia operator, oferta dostępna w Multinagrywarce będzie sukcesywnie wzbogacana o nowe kanały. Usługa jest dostępna także dla użytkowników aplikacji Orange TV Go.

Nowy dekoder umożliwia oglądanie w jakości 4K Ultra HD. Orange oferuje trzy kanały w rozdzielczości 4K: Eleven Sports 1 4K, Festival 4K i wPolsce.pl 4K. Jeśli klient korzysta z usługi Multiroom Premium, czyli dostępu do Orange TV w kilku pomieszczeniach, przy użyciu dodatkowych dekoderów 4K, programy nagrane w Multinagrywarce będą dostępne także na pozostałych urządzeniach.



Abonenci pakietów rozszerzonych Orange TV ze światłowodem otrzymają także dostęp do biblioteki filmowej wytwórni Paramount Pictures - serwisu Paramount Play oraz programów MTV, Comedy Central, Nick Jr. i Nickelodeon. Dekoder IWU 200 nie obsługuje naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Wymiary dekodera: 325 x 213 x 40 mm.



Anita Kaźmierska