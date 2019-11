Większość kabli służących do przesyłu obrazu nie sięga dalej niż 10 metrów. Wynika to z wielu cech, ale jest nierozerwalnie związane z jakością przekazywania sygnału. A co z sytuacjami, kiedy odległość między źródłem sygnału, a ekranem lub projektorem wynosi znacznie więcej, np. 50 metrów?

Zdjęcie /materiały prasowe

Nowe kable niemieckiej firmy Delock służą do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do źródeł obrazu (komputera lub laptopa). To, co wyróżnia je z tłumu innych, to fakt iż są to aktywne kable optyczne. Daje to ich użytkownikom możliwości, jakich nie mają przy standardowych kablach. Są nie tylko cienkie, ale też mogą bezstratnie przekazywać obraz na dużo większe odległości.

Reklama

Aktywne kable optyczne Display Port 1.4 firmy Delock pozwalają na transmisję nieskompresowanego sygnału audio i wideo na odległość aż do 50 metrów właśnie - rzecz nieosiągalna dla zwykłych kabli. Podobnie zresztą jak przepustowość, także z najwyższej półki, wynosząca do 32.4 Gb/s. Pozwala to na przesyłanie obrazu 8K 60 Hz (w przypadku ekranów z obsługą DSC). Producent zaprojektował nowe kable z myślą o profesjonalnych instalacjach np. na potrzeby sal multimedialnych czy systemów digital signage.

Nowe kable optyczne Delock są dostępne w długościach: 20 m (85824), 25 m (85825), 30 m (85826), 40 m (85827) i 50 m (85828). Producent zapewnia, że dzięki wysokiej jakości sygnału oraz możliwości wyboru długości z dość szerokiego grona opcji, sprawdzą się doskonale przy realizacji większych projektów multimedialnych.

Cena aktywnych kabli optycznych Delock DisplayPort zaczyna się od ok. 1200 zł.

Specyfikacja techniczna:



Złącza:

1 x DisplayPort męski

1 x DisplayPort męski

Specyfikacja zgodna z DisplayPort 1.4

Wsteczna kompatybilność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1

Kabel optyczny o niskim poziomie degradacji sygnału

Brak wpływu zakłóceń elektromagnetycznych

Średnica kabla: ok. 5,0 mm

Pozłacane styki

Transfer sygnałów audio i video

Szybkość transmisji danych do 32,4 Gb/s

Rozdzielczość do:

Obsługa DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Obsługa bez DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)

Obsługa HDR

Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2

Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR3 (8,1 Gb/s)

Maks. 32 kanały audio dla głośników

Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz

Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0

Kolor: czarny

Długość ze złączami: ok. 20 m