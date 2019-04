Projektory stanowią realną alternatywę dla telewizorów. Jasność, lampa, rzut - co ma znaczenie przy wyborze projektora?

Przykładowo, ekran o przekątnej 92 cale oferuje powierzchnię większą od czterech telewizorów o przekątnych 42 cale. W takim przypadku najczęściej nie trzeba skupiać się na jasności urządzenia, ponieważ pomieszczenie z projektorem będzie raczej zacienione. Około 2500 ANSI lumenów powinno wystarczyć. Za to warto postawić na wysoką rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080 px) lub 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) oraz kontrast powyżej 20 000:1. Jeżeli zależy nam na grach, dobrym wyborem będzie projektor typu DLP (Digital Light Processing). Takie urządzenia zapewniają krótki czas reakcji, co bezpośrednio przekłada się na przyjemność płynącą z grania.

W przypadku pomieszczeń o małej ilości miejsca i braku możliwości umieszczenia standardowego projektora, rozwiązaniem będzie model ultrakrótkiego rzutu. Stawia się go bezpośrednio pod ścianą lub ekranem projekcyjnym, a wyświetlany obraz i tak cechuje się dużą przekątną.

Dla biura i szkoły

Projektory to urządzenia, które spotykamy często w salach konferencyjnych, szkolnych czy wykładowych. Priorytety przy zakupie będą tu odwrotne niż w przypadku użytku domowego. Duża rozdzielczość nie jest aż tak istotna. Przy wyświetlaniu np. prezentacji, XGA (1024 x 768 px) lub WXGA (1280 x 800 px) powinny okazać się optymalne. Kontrast też nie jest kluczowym parametrem. Z kolei wysoka jasność obrazu - 3500 ANSI lumenów lub więcej - jest pożądana, jeśli projekcja będzie się odbywać w jasnych pomieszczeniach.

W biurach lub szkołach projektory często instaluje się pod sufitem, co sprawia, że rzadko się do nich zagląda. I tu ujawnia się kolejna zaleta projektorów DLP. Cechuje je wysoka odporność na kurz, który może być widoczny na wyświetlanym obrazie. Dzięki temu wymagają one rzadszego konserwowania niż inne typy urządzeń - nawet w przypadku użytkowania ich w pomieszczeniach o ponadprzeciętnym zakurzeniu.

Projektory przenośne

Czasy, w których wszystkie projektory były zamknięte w sporych obudowach, już minęły. Osoby, które podróżują z prezentacjami, np. przedstawiciele handlowi, powinny rozważyć projektor przenośny - o niewielkich wymiarach, niskiej wadze i zasilaniu akumulatorowym. Wybrane modele potrafią mieć mniejszy obrys od kartki A5 i ważyć poniżej pół kilo. Taki sprzęt będzie kompromisowy pod względem parametrów obrazu, jednak zrekompensuje to wygodą w przypadku dojazdu do klienta.

Klasyczna lampa, LED czy laser?

Źródło światła to jeden z najistotniejszych elementów projektora, wpływający m.in. na jego cenę oraz żywotność. W przypadku projektorów można spotkać się trzema rodzajami, przy czym każdy z nich ma zalety i wady:

Aby ująć kwestię żywotności w namacalną perspektywę, można posłużyć się przykładem przeciętnej klasycznej lampy. Żywotność 3 500 godzin dla pełnej mocy świecenia oznacza prawie 5 lat użytkowania, jeśli codziennie projektor wyświetla obraz przez 2 godziny. Gdyby był to model laserowy o żywotności 30 000 godzin, przekładałoby się to na użytkowanie przez ponad 41 lat.

Warto zauważyć, że źródło światła nie determinuje technologii projektora - np. projektor DLP może w zależności od modelu mieć każdy rodzaj lampy.



Podsumowanie, najważniejsze tezy:

- Laser będzie najlepszym wyborem, jeśli cena nie jest najistotniejszym kryterium wyboru lub jeśli długa, bezserwisowa obsługa jest priorytetem;

- Klasyczna lampa zapewni satysfakcjonujące parametry, szczególnie jeśli nie chcemy wydać dużo pieniędzy;

- LED oferuje kompromis między laserem a klasyczną lampą, jednak najczęściej jest stosowany w projektorach mobilnych z małą jasnością.