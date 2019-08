Nowy głośnik przenośny Bose

Bose Portable Home Speaker to nowy przenośny głośnik, który łączy w sobie prostotę obsługi oraz możliwość sterowania głosem.

Zdjęcie Bose Portable Home Speaker /materiały prasowe

Firma Bose zaprezentowała Portable Home Speaker - niezwykle wszechstronny, kompaktowy głośnik. Wszystko zamknięte w niewielkiej konstrukcji o nowoczesnym designie.



Nowy mobilny głośnik zapewnia też jeszcze lepszy 360o dźwięk z głębszym basem niż jakikolwiek inny inteligentny głośnik tego rozmiaru dostępny na rynku. Głośnik waży zaledwie 1,06 kg.



Głośnik Bose Portable działa bezprzewodowo na baterii od świtu do zmierzchu czyli około 12 godzin. Funkcja Bluetooth umożliwia natychmiastowe przesyłanie utworów z telefonu lub tabletu. Dzięki połączeniu z WiFi wystarczy powiedzieć słowo, a system odbioru komunikatów głosowych firmy Bose we współpracy z Asystentem Google i Amazon Alexa, uzyska dostęp do list odtwarzania, podcastów, wiadomości, pogody, inteligentnych urządzeń domowych i innych.

Można wybrać także AirPlay 2, aby odtwarzać muzykę z urządzeń Apple lub Spotify Connect, aby słuchać jej bezpośrednio z aplikacji Spotify. Nowy pakiet akustyczny Bose sprawia, że wszystko brzmi jeszcze lepiej.



Bose Portable Home Speaker będzie dostępny w kolorach czarnym i srebrnym. W Polsce będzie dostępny od 3 października, a w przedsprzedaży od 19 września. Można będzie zamówić go w cenie 1599 zł.