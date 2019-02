Ukraińscy nadawcy i operatorzy walczą z zagranicznymi, pirackimi serwisami telewizji internetowej. 1+1 Media i StarLightMedia, dwie wiodące grupy nadawcze na Ukrainie, blokują możliwość zakupu usług pochodzących od pirackich serwisów OTT (platformy udostępniające wideo w formie strumienia) za pośrednictwem systemu płatniczego.

Zdjęcie /materiały prasowe

Dzięki stowarzyszeniu właścicieli praw autorskich i dostawców treści APPK, krajowy regulator Narodowa Rada ds. telewizji i radia zwrócił się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy z prośbą o rozważenie szans blokowania działalności EDEM.TV z Rosji.

APPK podkreśla nierówne warunki pracy usług pirackich w stosunku do legalnych graczy OTT. Rosyjska telewizja jest zakazana przez regulatora na Ukrainie, a na stronie internetowej EDEM.TV można ją oglądać w otwartym oknie. Serwis określa się portalem IPTV i proponuje 400 kanałów telewizyjnych w cenie 1 dolara miesięcznie z możliwością oglądania archiwum telewizyjnego do 4 ostatnich dni. Płatności są dokonywane przez ukraiński system Interkassa.



StarLightMedia twierdzi, że zablokowała zakupy usług 20 pirackich portali. Faktem jest, że nie posiadają własnych aplikacji w sklepach Google Play, App Store i innych. Nadawca jednak przeanalizował politykę antypiracką VISA i Mastercard, a następnie złożył skargę w tych systemach płatności. Przyjęta strategia wymagała czasu, ale później przyniosła rezultaty.



W ubiegłym roku grupa 1+1 Media odnotowała działalność pirackich portali EDEM.TV (Rosja) i Sovok.TV (Białoruś). Przeprowadzono szereg działań, aby powstrzymać nielegalną transmisję kanałów. Z powodu braku informacji zwrotnej od rosyjskiego portalu, złożono skargę do Interkassa, wykorzystywanego do opłacania usług za platformę OTT. Nielegalna emisja kanałów została zakończona, ale walka z białoruską platformą Sovok.TV wciąż trwa.



Zauważmy, że grupy medialne poparły inicjatywę "Czyste niebo" i razem z cyberpolicją aktywnie walczą także z ukraińskimi serwisami OTT. Sukcesy są jednak krótkotrwałe. W styczniu ogłoszono, że zamknięta miesiąc wcześniej przez cyberpolicję strona tvoetv.in.ua z pirackimi serwisami IPTV, wznowiła swoją pracę. Portal wyłączył kanały grup medialnych, ale kontynuował transmisję ponad 700 innych, przepraszając użytkowników za niedogodności w odpowiednim komunikacie. Z powodu przerwy w dniach od 6 do 21 grudnia 2018r. proponuje też rekompensaty swoim klientom.