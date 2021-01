Koreański producent umieścił akumulatory i ogniwa słoneczne w pilotach swoich najlepszych telewizorów Neo QLED - nowe podejście do obsługi telewizorów zostało zaprezentowane podczas targów CES 2021.

Zdjęcie Samsung /materiały prasowe Ultra HD 4K Samsung Neo QLED - nowa generacja telewizorów QLED

Niemal każdy pilot do telewizora na rynku wymaga baterii. Wiąże się to z ich częstą wymianą oraz wyrzucaniem ogniw na śmieci. Samsung realizując swój plan zrównoważonego rozwoju, postanowił zmienić tę sytuację i wyposażyć swoje najnowsze piloty w akumulatory i ogniwo słoneczne. Według wstępnych założeń powinno to ograniczyć rozrost odpadów elektrycznych, a tym samym zaoszczędzić 20 milionów jednorazowych baterii AAA przed wyrzuceniem. Odpowiada to niemal 200 tonom odpadów.

Rozwiązanie to jest na tyle czułe, że ma nie tylko umożliwić ładowanie urządzeń energią słoneczną, ale też stałe zasilanie go za pomocą np. klasycznych lamp w naszym mieszkaniu. Gdyby jednak to nie wystarczyło, producent doposażył kontrolery w standardowy port USB-C na spodzie, który można podłączyć do dowolnej ładowarki. Firma twierdzi przy tym, że jednorazowo naładowane baterie wystarczą na cały rok stałego użytkowania. Co ciekawe, nawet same piloty zostały wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Urządzenia mają zadebiutować wraz z najnowszymi telewizorami Neo QLED w 2021 roku.