Nielegalny streaming w zachodniej Szkocji

Trading Standards Scotland, Police Scotland i Police Intellectual Property Crime Unit (PIPCU) połączyły siły, aby zlikwidować działalność jednego z znaczących pirackich dystrybutorów treści telewizyjnych premium w zachodniej Szkocji. Dzięki temu zlikwidowano nielegalny dostęp dziesiątkom tysięcy abonentów w całej Wielkiej Brytanii.

Dystrybutor z siedzibą w zachodniej Szkocji zapewniał nielegalny dostęp do telewizyjnych programów premium, transmisji sportowych i filmów dziesiątkom odrębnych nielegalnych usług strumieniowych, które z kolei zapewniły dostęp dziesiątkom tysięcy abonentów w całej Wielkiej Brytanii.

Przeszukano dwie nieruchomości i przejęto wiele urządzeń podejrzewanych o wykorzystywanie do nielegalnego przesyłania treści telewizyjnych. PIPCU podjęła również skoordynowane działania, aby wyłączyć znaczną liczbę serwerów, powodując poważne zakłócenia w sieci dystrybutora.



Uważa się, że w rezultacie tej operacji dziesiątki usług, które korzystały z treści dostarczanych przez pirackie serwery, zostało obecnie zakłóconych lub trwale zamkniętych, co dotyka tysiące "abonentów", którzy tak naprawdę byli piratami.



Akcja opiera się na serii nalotów, aresztowań i wyroków skazujących związanych z nielegalnym dostępem do treści telewizyjnych premium na terenie Wielkiej Brytanii.



Trading Standards Scotland przeprowadzi dalsze dochodzenie w celu ustalenia pełnego zakresu działania sieci i liczby zaangażowanych osób.



To była wysoce zorganizowana grupa, która celowo postanowiła oszukać branże telewizyjną, filmową i sportową. Zlikwidowano znaczną liczbę serwerów, z których wszystkie dostarczały nielegalne treści cyfrowe, co pokazuje skalę tej nielegalnej działalności związanej z streamingiem i jej wpływ finansowy na branżę telewizyjną.