Ciężka sytuacja związana z epidemią koronawirusa dotknęła niemal wszystkie branże, także te rozrywkowe. Mimo wszystko Netflix uspokaja i zapewnia, że ma wystarczająco nowych materiałów by przetrwać cały rok.

Zdjęcie Netflix nie cierpi z powodu kryzysu /Heline Vanbeselaere / Reporters Reporters / STG /Reporter

Z powodu zamkniętych granic, wielu obostrzeń i nakazów pozostania w domu, ciężko nakręcić nowe filmy lub seriale. Nic zatem dziwnego, że większość firm sVOD czekają trudne chwilę, a swoistą "walkę" o przetrwanie można zauważyć już teraz. Najczęściej przejawia się ona w postaci przesunięć w realizacjach, tańszych abonamentów czy nawet rezygnacją z premier kinowych na rzecz cyfrowej wyłączności.

Reklama

Spokojny jest tylko Netflix, który według zapewnień ma wystarczającą ilość treści, aby przetrwać przez cały 2020 rok, bez konieczności zmniejszania częstotliwości wydawania nowych materiałów.

Jak poinformował Ted Sarandos, dyrektor ds. Treści w firmie Netflix - niemal cały plan seriali i filmów na rok 2020 jest już w całości nakręcony. Co więcej, większość z zapowiadanych materiałów jest już od dawna w postprodukcji. W dużej mierze jest to zasługa nieco odmiennego planu wydawniczego serwisu, który wydaje poszczególne sezony swoich seriali w całości, przez co praca nad nimi trwa z dużym wyprzedzeniem.

Przykładem na to jak dobrze radzi sobie serwis Netflix, niech będzie niedawna informacja dotycząca udostępnienia niektórych dokumentalnych treści, za darmo, na swoim kanale YouTube. Wszystko w celu pomocy nauczycielom, którzy często korzystali z tego typu materiałów, wyświetlając je w swoich klasach.