​Netflix wprowadza funkcję "Odtwórz losowo"

Specjalnie z myślą o osobach niezdecydowanych, Netflix wprowadził nowe rozwiązanie do swojej platformy sVOD. Funkcja umożliwia losowe uruchomienie treści.

Zdjęcie Netflix i funkcja "Odtwórz losowo" / materiały prasowe

Nie brakuje osób niezdecydowanych, lub nieszczególnie chętnych do samodzielnego wybierania odtwarzanych treści. Mowa tu szczególnie o ludziach, którzy nie chcą zaśmiecać sobie głowy wyborem materiałów z ogromnej listy, a są zainteresowane jedynie bezstresowym ich oglądaniem.

To właśnie specjalnie dla nich została przygotowana nowa funkcja określona jako "Odtwórz losowo". Dzięki niej interfejs Netfliksa zostaje wzbogacony o kolejny sporej wielkości przycisk na ekranie głównym.

Wybranie tej opcji w menu Netfliksa, poskutkuje natychmiastowym, losowym wybraniem filmu lub programu. Osoby obawiające się o repertuar uspokajamy, że materiał będzie automatycznie zaciągnięty z "Mojej listy" lub dopasowany do dotychczas obejrzanych filmów. Może to być na przykład film, którego nie skończyliśmy oglądać lub po prostu tytuł podobny, do tego, który już widzieliśmy. Oczywiście w każdym momencie możemy odrzucić propozycję serwisu i samodzielnie wybrać cokolwiek innego, ze specjalnie przygotowanej listy.

Nowa funkcja powinna być już dostępna u większości użytkowników korzystających z serwisu Netflix na platformie Smart TV.

