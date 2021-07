Netflix od dzisiaj wprowadza nowe funkcje. Jakie?

Netflix wprowadza mailing z podsumowaniem dla profilu dziecka. Ten biuletyn pozwoli rodzicom lepiej zrozumieć preferencje ich pociech. Zestawienie, które co dwa tygodnie będzie trafiać na adresy mailowe właściciela konta, zawierać będzie takie elementy, jak: Rekomendacje przygotowane na podstawie ulubionych filmów, seriali i programów dziecka, kolorowanki do druku i zabawy inspirowane postaciami z filmów i seriali wybieranych przez młodego widza, najbardziej trafione tematy do rozmów z dzieckiem, bazujące na kategoriach programów, które dziecko ogląda najchętniej (np. naukowe, o przyjaźni), wskazówki dotyczące korzystania z profilu "Dzieci" w serwisie Netflix.

Reklama

Natomiast aby ułatwić rodzinom odkrywanie nowych, interesujących tytułów Netflix wprowadził również listę TOP 10 na profilach dla dzieci. Będzie ona prezentować najpopularniejsze w danym kraju tytuły dostępne na Netflix, dopasowane do preferencji wiekowych wybranych dla konta.

Lista TOP 10 oraz biuletyn to kolejne rozwiązania, które Netflix wprowadza dla rodzin. Serwis oferuje wiele innych narzędzi - Ochrona Rodzicielska, dedykowany profil dla dziecka i wybór awatarów, filtry wiekowe, zabezpieczenie kodem PIN, zatrzymanie autoodtwarzania, możliwość przeglądania historii oglądania czy usunięcia wybranych tytułów z biblioteki.

Anita Kaźmierska

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Polacy za granicą": Automat wypożyczający parasole i licznik osób w parku. Szanghaj to Chiny w pigułce Polsat Play

---------------------------------------------------------



Netflix - przeczytaj również:



Netflix - jak zresetować go na telewizorze



Netflix z nową funkcją - dotyczy pobierania seriali i filmów



Ruszają ograniczenia współdzielenia się kontem