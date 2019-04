Netflix zgłosił największy wzrost liczby subskrybentów od czasu uruchomienia tej usługi SVOD przed 12 laty, dodając ich 9,604 mln w pierwszym kwartale br. 1,743 mln nowych klientów zarejestrowano w USA, a 7,861 mln za granicą - wyniki te znacznie przewyższają szacunki analityków. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Netflix miał łącznie 148,863 mln subskrybentów.

Prezes Netflixa, Reed Hastings, porównał miniony kwartał do "doskonałego czystego strzału" pośrodku pasa krótko ściętej trawy pola golfowego (to prawdopodobnie ukłon w stronę ostatniego zwycięstwa Tigera Woodsa w turnieju Masters). Cena akcji Netflixa spadła o 1 proc. w obrocie rozszerzonym do 355,85 dol., ale w zwykłym obrocie wzrosła o około 3 proc. do poziomu 359,46 dol. Od momentu wejścia na giełdę w 2002 roku cena akcji Netflixa wzrosła o około 29 proc.

Przychody Netflixa za pierwszy kwartał przekroczyły kwotę 4,521 mld dol. Firma zanotowała zysk w wysokości 344 mln dol. W swoim oświadczeniu dotyczącym wyników Netflix skomentował też nadchodzące uruchomienie konkurencyjnych usług SVOD.



- Ostatnio Apple i Disney zaprezentowali swoje subskrypcyjne usługi wideo na życzenie. Obie firmy są światowej klasy markami konsumenckimi i jesteśmy podekscytowani konkurowaniem; wyraźnymi beneficjentami będą twórcy treści i konsumenci, którzy będą czerpać korzyści z tego, że kilka firm będzie walczyło o zapewnienie wspaniałych wrażeń wideo dla odbiorców. Nie spodziewamy się, że ci nowi uczestnicy będą mieli istotny wpływ na nasz rozwój, ponieważ przejście z rozrywki linearnej na nielinearną odbywa się na masową skalę, a nasza oferta treści ma odmienny charakter. Wierzymy, że wszyscy będziemy się rozwijać, ponieważ każdy z nas inwestuje więcej w treści i ulepsza swoje usługi, a konsumenci kontynuują migrację z oglądania linearnego - powiedział Hastings.



Dodatkowo Netflix poinformował, że jeszcze w drugim kwartale br. rozpocznie testowanie cotygodniowych list Top 10 z najpopularniejszymi treściami - wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Listy mają ułatwić wybór tytułów "tym, którzy chcą oglądać to, co inni oglądają". Jeśli to rozwiązanie się nie przyjmie, po kilku miesiącach zostanie wprowadzone także na inne rynki.



