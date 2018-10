Na Ukrainie zaostrzono ustawodawstwo antypirackie

Poprawki do antypirackiego ustawodawstwa, przyjęte wcześniej przez Radę Najwyższą Ukrainy, podpisał prezydent Petro Poroszenko. Od tego momentu, informacje o znaczkach kontrolnych, z którymi dostarczane są licencjonowane kopie dzieł audiowizualnych, programów komputerowych i baz danych, muszą być upublicznione w Internecie w ciągu trzech dni roboczych po wydaniu.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Publikacją wiadomości powinna zajmować się organizacja wydająca znaczki kontrolne (procesem tym kieruje Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego). Opublikowana informacja powinna zawierać nazwę przedmiotów prawa autorskiego, którym były wydane znaczki, serię, numer i datę ich wydania, a także dane o wnioskodawcy.

Nowe przepisy powinny zapobiegać nielegalnemu wykorzystaniu znaków kontrolnych i powiązanych z nimi oszustwami. Ich zadaniem jest uregulować rynek rozprowadzania egzemplarzy dzieł audiowizualnych, programów komputerowych i innych przedmiotów prawa autorskiego.

Autorzy inicjatywy mają nadzieję, że pozytywnie to odbije się na klimacie inwestycyjnym kraju. Jednak główna administracja naukowa i ekspercka na etapie podpisywania poprawek Rady Najwyższej wyraziła wątpliwości co do aktualności dokumentów, gdyż podstawowa "strefa" piracka od dawna istnieje w Internecie, gdzie nie ma znaków kontrolnych.