Gigant z Redmond przygotował nową wersję swojego adaptera, dzięki któremu możemy udostępnić treści z urządzeń mobilnych na telewizorze. Urządzenie obsłuży także rozdzielczość 4K.

Zdjęcie Microsoft Wireless Display Adapter /materiały prasowe

Wireless Display Adapter to popularny adapter do bezprzewodowego streamingu audio-video autorstwa Microsoftu. Umożliwia on udostępnianie treści z tabletu, laptopa lub smartfona na telewizorze HDTV lub monitorze. Urządzenie współpracuje z systemem operacyjnym Windows 8.1 oraz Windows 10, a także Android (począwszy od wersji 4.2.1) oraz urządzeniami z certyfikatem Miracast.

Jak donoszą źródła, Microsoft jest w trakcie przygotowywania nowej wersji adaptera. Ma być zaktualizowany do współczesnych urządzeń, a co najważniejsze - ma umożliwić przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K.

Urządzenie niebawem ma trafić na rynek. Niestety wszystko wskazuje, że będzie droższe od obecnej wersji. Plotki wskazują na cenę 70 dolarów, czyli około 260 zł.