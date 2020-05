Microsoft prezentuje słuchawki Surface Headphones 2 i Surface Earbuds

Microsoft zaprezentował nauszne oraz douszne słuchawki Surface Headphones 2 oraz Surface Earbuds. Czym charakteryzują się te sprzęty?

Zdjęcie Microsoft prezentuje Surface Headphones 2 /materiały prasowe

Słuchawki Microsoft Surface Headphones 2 zostały zaprojektowane tak, aby wyciszyć szum znajdujący się w pobliżu użytkownika - natężenie ANC można kontrolować za pośrednictwem 13-stopniowej skali. Producent zmodyfikował także konstrukcję samych nauszników, aby mogły one obracać się o 180 stopni. W kontekście żywotności baterii, Microsoft obiecuje do 20 godzin działania na jednym ładowaniu. Słuchawki Surface Headphones 2 trafią do sprzedaży już od 6 czerwca bieżącego roku. Ich rekomendowana cena to 1199 zł.

Drugie słuchawki, Surface Earbuds pozwalają na dotykowe sterowanie oraz działają na zasadzie dousznej. Urządzenie pozwala na zmianę utworu, skończenie rozmowy lub odtwarzanie z poziomu Spotify bezpośrednio przy pomocy dotknięcia słuchawki. Surface Earbuds działają także wraz z dyktowaniem treści w programach Microsoft Office.

Zdjęcie Microsoft Surface Earbuds / materiały prasowe

Surface Earbuds trafią do sprzedaży 12 maja bieżącego roku w cenie 999,99 zł.