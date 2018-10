Melodika BL30 MK3 - mała kolumna, duży dźwięk

Melodika informuje o wprowadzeniu do sprzedaży nowej wersji kolumn podłogowych BL30.

Zdjęcie Melodika BL30 MK3 /materiały prasowe

Technologiczne zmiany w nowym modelu to przede wszystkim przeniesienie portu bas refleks na przód obudowy kolumny. Tym samym BL40MK3 to kolumna, którą można ustawić bardzo blisko ściany bez jakichkolwiek strat na jakości dźwięku, a w szczególności niskich tonów.

Zmiany w lokalizacji bas refleksu wymusiły przestrojenie kolumny tak, aby charakterystyka przetworników wykonanych z gęstej plecionki włókna szklanego o zmniejszonej gradacji właściwie współgrała ze zmienionym sposobem wentylacji obudowy. Wraz ze zmianami w strojeniu zwrotnicy zdecydowano się na użycie do jej budowy komponentów wyższej klasy. W końcu, poprawiono także jakość gniazd głośnikowych.

Obudowa została wykonana z płyt MDF o podwyższonej jakości. Wnętrze wyposażono w maty bitumiczne oraz fizelinę, których funkcją jest wygłuszenie i dociążenie kolumny tak, aby grała bez zbędnych zniekształceń na bardzo wysokich poziomach głośności. To kolejne unikalne rozwiązanie, którego nie sposób spotkać u jakiegokolwiek innego producenta w tym segmencie. Potwierdza to waga - jedna sztuka BL40MK3 waży aż 20 kilogramów! Jest to wynik nawet dwukrotnie lepszy od konkurencji w podobnej cenie.

Dodatkowo dodano poprzeczne wieńce wzmacniające w aż dwudziestu różnych miejscach. Wszystko to w celu wyeliminowania drgań obudowy, które są najpoważniejszym źródłem zniekształceń dźwięku w każdym systemie audio.

Kolumny postawiono na demontowalnych cokołach lakierowanych na wysoki połysk. Wyposażono je w anodowane ciężkie kolce z regulacją i nakrętkami kontrującymi. To rozwiązanie znane z co najmniej dwukrotnie droższych kolumn zapewnia najwyższą stabilność oraz możliwość pochylenia kolumny co poprawia zgranie fazowe przetworników. Gniazda głośnikowe wykonano ze stali powlekanej warstwą złota w celu zabezpieczenia przed korozją.

Miękką kopułkę wykonano z nasączanego w celu usztywnienia jedwabiu. Membranę otoczono kołnierzem ze skróconą tubą połączonym z metalowym rozpraszaczem akustycznym w celu zapewnienia optymalnego pola odsłuchu. Jest to idealny kompromis między liniowym, dokładnym przenoszeniem wysokich tonów a aksamitnym brzmieniem, bogatym w rozmaite barwy z lekką naleciałością analogu - tak, aby dźwięk nie męczył nadmiernie przy dłuższych sesjach odsłuchowych.

Zdjęcie Melodika BL30 MK3 / materiały prasowe

Głośnik wyposażono w napęd oparty o magnes neodymowy oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepaleniem.

Membrany głośników wykonano z gęsto zaplatanej plecionki włókna szklanego łączonego z żywicą o zmniejszonej gradacji w celu precyzyjniejszej pracy membrany. Głośnik średniotonowy wyposażono w nieruchomy aluminiowy stożek korygujący fazę i pracę membrany oraz cewki. Zawieszenie to klasyczna fałda pozwalająca na głęboki wychył membrany w celu uzyskania wysokiego ciśnienia akustycznego. Głośnik posiada ekranowany układ magnetyczny.

Membrana niskotonowa to zmodyfikowana wersja średniotonowej, wyposażona w usztywniającą i dociążającą nakładkę przeciwpyłową. Poprawia ona pracę membrany przy głębokim wychyleniu głośnika wydatnie zmniejszając zniekształcenia. Zapobiega także wygięciu i łamaniumembrany, co jest powszechnym zjawiskiem w przypadku tanich kolumn pozbawionych tego rozwiązania. Głośnik posiada ekranowany układ magnetyczny.

Przestrojona zwrotnica została wyposażona w wyższej klasy podzespoły, co pozytywnie odbiło się na jakości czystości i barwności wysokich tonów jak i wydatnej redukcji zniekształceń w całym paśmie. BL40MK3 z przednim bas refleksem i zmienioną zwrotnicą to kolumna grająca w sposób zdecydowanie bardziej liniowy od poprzednich modeli.

Melodika BL40MK3 to najlepiej zabezpieczone do transportu kolumny w swojej cenie i jedne z najlepiej na rynku audio. Masywne kartony wyposażone w pianki zabezpieczające pozwalają na wielokrotny transport. Kupując BL40MK3 przez internet masz pewność, że otrzymasz w pełni sprawne kolumny bez jakichkolwiek śladów ingerencji firmy logistycznej.

Cena Melodika BL30 MK3 to 1995 zł (para).