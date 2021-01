Logitech Z906 - test

Logitech posiada w swojej ofercie potężne głośniki 5.1, które oferują uniwersalne działanie i nad wyraz wysoką wydajność. Jak ten zestaw sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Logitech Z906 to głośniki 5.1, które z założenia mają pełnić rolę jedynego, słusznego kina domowego w mieszkaniu. Po otwarciu pudełka wita nas ogromny, masywny subwoofer, a tuż za zanim ukryte są mniejsze kolumienki-satelity oraz wygodna konsola do sterowania. Czy warto zwrócić uwagę na ten zestaw?

Budowa i jakość wykonania

Jakość wykonania samych głośników jest niezła - pomimo tego, że w większości zostały one wykonane z plastiku. Każdy z satelitów został skierowany bezpośrednio do góry, co może pomóc w jego późniejszym ustawieniu. Głośniki dobrze leżą w ręce i wydają się dość ciężkie. Subwoofer dołączony do zestawu waży swoje. Lepiej zastanowić się, gdzie dokładnie go umieścić.

O ile do jakości wykonania satelit i subwoofera nie można się przyczepić, tak już pilot i sama konsola sterująca sprawiają wrażenie nieco plastikowych. Są to jednak elementy, których nie rusza się zbyt często (a przynajmniej konsoli), tak więc obcowanie będzie ograniczone do minimum.

Do jakości wykonania nie można się przyczepić. Nic nie skrzypi, nie trzeszczy, całość została wykonana w bardzo poprawny sposób. Głośniki Logitech Z906 to solidna propozycja, która designem będzie pasowała do każdego miejsca.

Podłączenie

W panelu głośników Logitech Z906 znajdziemy kilka możliwości podłączenia. To między innymi trzy cyfrowe wejścia audio (dwa optyczne plus koaksjalne) oraz sześciokanałowe wejście do podłączenia bezpośrednio do komputera. Oprócz tego producent przygotował także wejście stereo oraz wejście 3,5 milimetra dla innych odtwarzaczy. Użytkownicy mogą skorzystać także ze standardowego rozwiązania zaciskowego. Opcji jest mnóstwo.

Niestety kable dołączone do zestawu można śmiało określić mianem "sznurówek". Są one cienkie i nie wyglądają na zbyt solidne. W tym aspekcie producent mógł postawić na coś lepszego.

Jakość dźwięku

Jak gra cały zestaw? Od razu widać, że posiada on ogromny zapas mocy. Logitech Z906 dobrze radzą sobie ze wszystkimi pasmami - bas może zatrząść mniejszym mieszkaniem. Co ciekawe, głośniki bardzo dobrze odwzorowują szczegóły i nic nie zlewa się w jedną całość. Dzięki kilku głośnikom oraz ich odpowiedniemu ułożeniu można mieć wrażenie, że dźwięk wypełnia przestrzennie całe pomieszczenie. Do konsumpcji multimediów - rewelacja.

Subwoofer w zestawie bardzo dobrze kontroluje niskie tony oraz potrafi zejść naprawdę nisko. To samo tyczy się dialogów oraz innych dźwięków, które w tańszych zestawach mogłyby być nieco przytłumione.

Logitech Z906 to idealne rozwiązanie jako kino domowe, jednak do słuchania muzyki czy podcastów sprawdzi się równie dobrze. Nawet w nieco większych mieszkaniach. W przypadku mniejszej kubatury pomieszczenia - mocy będzie aż nadto.

Dla kogo?

Logitech Z906 to zestaw dla osób, które chciałyby skutecznie ulepszyć swój sprzęt audio w mieszkaniu - z przeznaczeniem go do cyfrowej rozrywki. Nieważne czy będą to gry komputerowe, oglądanie filmów czy też po prostu słuchanie muzyki na różnych poziomach głośności. Z906 to zestaw uniwersalny, który poradzi sobie z niemalże każdym zadaniem. Dużym plusem głośników jest umiejętność ich adaptacji do rodzaju odtwarzanego materiału. To także sprzęt dla tych osób, które lubią, jak jest naprawdę głośno.

Cena: około 1199 zł.



Logitech Z906 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie

Podsumowanie

Logitech Z906 to uniwersalne głośniki przeznaczone do konsumpcji multimediów. Przestrzenny dźwięk, wsparcie dla popularnych technologii i prostota podłączenia sprawiają, że sam zestaw przyda się praktycznie w każdym domu.