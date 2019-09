​LG OLED TV 8K na IFA 2019

Firma LG wprowadza na rynek pierwszy telewizor OLED 8K. Czy to faktycznie rewolucja?

Zdjęcie LG OLED TV 8K /INTERIA.PL

Mimo że telewizory 8K to dzisiaj wciąż jedynie melodia przyszłości, to niebawem mogą stać się standardem takim, jakim dzisiaj są ekrany 4K. Na targach IFA 2019 firma LG zaprezentowała swój pierwszy telewizor OLED 8K, który wkrótce trafi do sprzedaży.

Producent zapewnia, że jest to sprzęt 8K o znacznie lepszych parametrach od konkurencji. Telewizor ma przekątną 88 cali i wyświetla obraz o rozdzielczości 7680 na 4320 pikseli, który składa się z 33 mln pikseli - to 16 razy więcej od rozmiaru Full HD.



Zdjęcie LG OLED TV 8K / INTERIA.PL

Telewizor obsługuje HDMI 2.1, Apple HomeKit i Apple AirPlay 2, a także jest zintegrowany z Aleksą i Asystentem Google.



Producent chwali się, że ich OLED TV oferuje "prawdziwe 8K". Co to oznacza? Według Międzynarodowego Komitetu ds. Metrologii Wyświetlaczy (ICDM) dotyczy to urządzeń, które oferują modulację kontrastu powyżej 25 proc. dla obrazu i 50 proc. dla tekstu. Najnowszy model telewizora LG oferuje modulację kontrastu na poziomie 90 proc. - jako jedyny na rynku.



LG OLED TV 8K zadebiutował na rynku amerykańskim, niemieckim, francuskim, brytyjskim i australijskim w cenie ponad 40 000 dol. To w przeliczeniu ponad 160 000 zł.