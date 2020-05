LG OLED 2020 - do gier nowej generacji i oglądania filmów

LG wprowadza do Polski najnowsze telewizory z linii OLED 2020. Tegoroczne nowości to model GX Gallery, niespotykanie smukły, przylegający do ściany niczym obraz, a także 48-calowy model CX - pierwszy taki telewizor OLED o przekątnej ekranu poniżej 50 cali. Łącznie na polski rynek trafi 5 nowych serii LG OLED TV, dostępnych teraz lub w przedsprzedaży.

LG NanoCell 2020 - domowa sala kinowa

Reklama

Model LG OLED GX "Gallery" to model o niecałych dwóch centymetrach głębokości ze wszystkimi podzespołami schowanymi w obudowie, bez konieczności wyprowadzania ich na zewnątrz. Uzyskanie minimalistycznego wyglądu jest możliwe dzięki matrycy OLED, która nie wymaga dodatkowego podświetlenia, a dzięki temu może zachować niespotykaną smukłość wzornictwa. Co więcej uchwyt do powieszenia modelu LG OLED GX został zaprojektowany jako wnęka w jego obudowie, dzięki czemu telewizor przylega do ściany niczym obraz, dopasowując się do wystroju każdego wnętrza.

Drugą nowością jest 48-calowy model CX. Najmniejszy na świecie, dostępny w oficjalnej sprzedaży, telewizor wyprodukowany w technologii OLED stanowi ukłon w stronę widzów posiadających mniej miejsca w mieszkaniu, a pragnących korzystać z dobrodziejstw tej technologii.

Reklama

LG OLED TV 2020 - do grania



Input lag opisywanych telewizorów pozostaje na poziomie 13 ms, a reakcji matrycy wynosi 1 ms.

Zastosowanie trybu HGiG (pełniącego analogiczną rolę do HDR w filmach) zapewnia wyświetlanie obrazu, pozwalając graczom na dostrzeżenie większej liczby szczegółów, np. w lokalizacjach, w których promienie wschodzącego słońca mogą przesłaniać istotne detale.



Najnowsze telewizory LG OLED 2020 to rozwiązanie nie tylko dla graczy konsolowych, ale również użytkowników komputerów osobistych. Są jedynymi telewizorami wyposażonymi w obsługę technologii G-Sync od NVIDA (posiadając jednocześnie obsługę Freesync, analogicznej technologii od firmy AMD), dzięki której matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę, sprawiając, że gra jest dużo płynniejsza i przyjemniejsza. Telewizory LG OLED wyposażone są także w interfejs HDMI 2.1 umożliwiający wyświetlanie treści 4K z prędkością 120 klatek na sekundę, a także zapewniający obsługę technologii 4K HFR (High Frame Rate), trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode), zmiennej częstotliwości odświeżania VRR oraz zwrotnego kanału audio eARC.

Zdjęcie Rodzina LG GX / materiały prasowe

Dzięki redukcji niebieskiego światła w telewizorach LG OLED 2020 nawet wielogodzinne granie nie powinno męczyć oczu.



Filmmaker mode

Dla jeszcze lepszych doznań filmowych, telewizory LG OLED zostały wyposażone w specjalny tryb dla miłośników oryginalnego obrazu - Filmmaker Mode. Tryb ten wyłącza funkcję wygładzania ruchu, aby wiernie odtworzyć kinowy obraz i prezentować filmy zgodnie z wizją reżysera, czy też autora zdjęć.



Dodatkowo nowa w tym roku funkcja Dolby Vision IQ dostosowuje parametry wyświetlanych treści do warunków panujących w pomieszczeniu, tak by na przykład zbyt jasny obraz nie oślepiał nas podczas wieczornego seansu. Do tego dochodzi jeszcze system Dolby Atmos.

Sportowe emocje

Kiedy już sportowe rozgrywki wrócą na arenę, krótki czas reakcji matrycy - (1ms) w TV LG OLED zadba o płynniejsze i wyraźniejsze odwzorowanie szybkiego ruchu podczas sportowej rywalizacji.

Nowością dla pasjonatów sportu na 2020 rok jest funkcja Sport Alert pozwalająca na wyświetlanie informacji o ulubionej drużynie sportowej. Możliwy jest wybór 20 zespołów z listy obejmującej 14 lig, w tym między innymi najważniejszych europejskich lig piłki nożnej, czy też NBA. Powiadomienia o terminarzu rozgrywek oraz wynikach meczu będą pojawiać się na ekranie w czasie rzeczywistym.



Zdjęcie Rodzina LG GX / INTERIA.PL

Inteligentny procesor

Najnowszy procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI* stale analizuje przesyłany sygnał, aby podwyższyć jakość obrazu oraz dźwięku. Dzięki algorytmom głębokiego uczenia, procesor wykrywa różnice między twarzami, tekstem i innymi elementami o bogatych szczegółach, a następnie przetwarza każdy element obrazu, podwyższając jego jakość.



Procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI rozpoznaje również gatunek treści, dzieląc go na cztery kategorie: Standardowe, Film, Sport oraz Animacja. Jako przykład, dla gatunku Animacja zmniejszy zawartość niebieskiego światła w celu zapewniania komfortu wzroku u dzieci, a także wyraźnie odtworzy głosy postaci i uwydatni efekty dźwiękowe.

Telewizor wyposażony jest w czujnik światła, który automatycznie dostosuje jasność wyświetlanego obrazu do natężenia światła w pomieszczeniu, zapewniając optymalne wrażenia wzrokowe (AI Brightness), analogicznie ze standardem Dolby Vision IQ.



Natomiast za pośrednictwem wbudowanego w pilot Magic Remote mikrofonu procesor rozpozna akustykę pomieszczenia oraz położenie widza, aby zoptymalizować jakość odtwarzanego dźwięku (AI Acoustic Tuning).

Home Dashboard i sterowanie głosowe sprzętami domowymi



Telewizory LG OLED ze sztuczną inteligencją pozwalają na sterowanie domowymi urządzeniami udostępnionymi w ramach jednej sieci.

Wszystkie inteligentne sprzęty można połączyć i monitorować ich status w specjalnym panelu domowym - Home Dashboard. Umożliwia on nie tylko śledzenie statusu urządzeń (jak np. sprawdzenie czy pralka LG zakończyła już pranie lub jaka jest temperatura w mieszkaniu), ale także sterowanie nimi za pomocą telewizora.



W tym celu stworzone zostały 3 scenariusze, aktywowane hasłem "Dzień dobry", "Dobranoc" oraz trzeci "Własny scenariusz". Można w nich zaprogramować sprzęty tak, aby zmieniały swoje ustawienia w zależności od okoliczności - inne na poranek, a inne na noc. W praktyce oznacza to, iż na zakończenie dnia wydając komendę do pilota TV "Dobranoc", zostanie wyłączony TV oraz oświetlenie, a klimatyzator wejdzie w tryb nocny.

Zdjęcie Rodzina ZX1 / materiały prasowe

Prawdziwe 8K

Telewizory LG 8K, a wśród nich tegoroczny model LG OLED ZX Real 8K, jako jedne z pierwszych otrzymały prawo do oznaczania logiem 8K Ultra HD, przyznawanym przez stowarzyszenie CTA (Consumer Technology Association). LG OLED ZX przewyższa surowe normy jakości stawiane przed rozdzielczością 8K Ultra HD, wyświetlając obraz o niespotykanej dotąd szczegółowości i ostrości.

Dodatkowo procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI, dzięki algorytmom głębokiego uczenia, potrafi dostosować ostrość, szumy, tekst i grafikę do jakości 8K. Co więcej telewizory LG 8K, jako jedne z nielicznych na rynku, wyposażone są w kodek umożliwiający wyświetlanie filmów w rozdzielczości 8K z serwisu YouTube, co jest prawdziwą nowością na 2020.



Promocja LG OLED z Xbox One X 1 TB



Dla kupujących telewizor LG OLED w przedsprzedaży, firma LG przygotowała promocję. Do wybranych modeli LG OLED z linii 2020, dołączana jest konsola Xbox One X 1TB z dwoma kontrolerami, grą Forza Horizon 4 oraz dodatkiem do niej LEGO Speed Champions. Promocja trwa od 31 maja lub do wyczerpania zapasów.