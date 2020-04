Rzeczniczka prasowa Samsunga poinformowała media o zakończeniu produkcji tradycyjnych paneli LCD w Korei Południowej i Chinach. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem 2020 roku.

Zdjęcie Koniec LCD od Samsunga /AFP

W oświadczeniu skierowanym m.in. do agencji Reuters, rzeczniczka poinformowała, że zakończenie produkcji jest związane ze spadającym zapotrzebowaniem na panele LCD. Do tej pory Samsung posiadał w sumie cztery linie produkcyjne skupione na panelach LCD. Najbliższe lata mają koncentrować się na przekształceniu dwóch z nich, w zakłady związane z produkcją nowych paneli, opartych na technologii kropki kwantowej.



Ta początkowo wykorzystywana w medycynie i optyce - dzisiaj stanowi istotny element produkcji telewizorów QLED firmy Samsung. Odpowiednio oświetlona kropka kwantowa emituje światło o niezwykle czystej barwie. Dzięki nim telewizor oferuje znacznie lepszą jakość obrazu.

Samsung potwierdził przy tym, że wszystkie do tej pory zamówione ekrany LCD trafią do klientów do końca roku.