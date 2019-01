Jabra wprowadza na rynek Evolve 65t - prawdziwe bezprzewodowe słuchawki douszne zaprojektowane z myślą o mobilnej pracy.

Zdjęcie Jabra Evolve 65t /materiały prasowe

Bezprzewodowe słuchawki douszne są coraz bardziej popularne wśród konsumentów, którzy cenią je sobie za wygodę, komfort i jakość dźwięku, ale jak do tej pory nie było na rynku ich biznesowego odpowiednika.

Jabra Evolve 65t zapewnia profesjonalną jakość dźwięku dla połączeń i muzyki oraz wygodę bezprzewodowego korzystania z funkcji urządzenia zarówno w pracy, jak i podczas podróży. Za dotknięciem jednego przycisku użytkownicy mogą łączyć się z asystentem głosowym, aby zawsze być na bieżąco - także wtedy, gdy przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami. Dodatkowym ułatwieniem w dynamicznym i zmiennym środowisku pracy jest możliwość jednoczesnego podłączenia zestawu do dwóch urządzeń, co czyni użytkownika zawsze dostępnym.

Technologia czterech mikrofonów z certyfikatem Skype for Business zapewnia optymalną jakość bezprzewodowych połączeń.

Evolve 65t w skrócie:

- certyfikat Skype for Business dla najlepszych doświadczeń

- bezprzewodowy dźwięk z technologią poczwórnych mikrofonów

- do 15 godzin pracy na baterii (z etui do ładowania) i funkcją szybkiego ładowania, która pozwala dodatkowo korzystać z urządzenia aż do 1,5 godziny przy zaledwie 15-minutowym ładowaniu

- łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie

- wiele opcji dopasowania zapewniających doskonałą szczelność i funkcja odsłuchiwania dźwięków otoczenia dla regulowanego pasywnego usuwania szumów

- wrażenia muzyczne dzięki integracji z aplikacją Jabra Sound + w celu spersonalizowania dźwięku

- proste polecenia głosowe - szybki dostęp do wybranych cyfrowych asystentów

Ceny i dostępność:

Zestaw słuchawkowy Jabra Evolve 65t jest dostępny w sprzedaży na terenie Europy od końca czwartego kwartału 2018 roku. Od stycznia można go nabyć w Polsce w kanale sprzedaży B2B w cenie sugerowanej 1 581 zł.