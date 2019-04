Huawei FreeLace to bezprzewodowe słuchawki do noszenia na szyi, którym wystarcza 5 minut ładowania, by działały przez aż 4 godziny. Huawei FreeLace będą dostępne na polskim rynku w maju w cenie 339 zł.

Zdjęcie Huawei FreeLace /materiały prasowe

Po pełym ładowaniu słuchawki Huawei mogą pracować aż 18 godzin. Po odpięciu prawej słuchawki FreeLace, użytkownik zyskuje dostęp do złącza USB-C urządzenia, które może wpiąć do smartfona. Następnie, dzięki nowej technologii Huawei HiPair, słuchawki i telefon są automatycznie parowane, bez konieczności łączenia obu urządzeń za pomocą Bluetooth. Funkcja HiPair jest obsługiwana przez smartfony Huawei z nakładką EMUI 9.1.

Słuchawki Huawei FreeLace zostały wyposażone w akumulator o pojemności 120 mAh. Ukryte w dousznej wkładce złącze USB typu C pozwala szybko naładować Huawei FreeLace poprzez podłączenie do dowolnego smartfona, tabletu lub komputera. Pięć minut ładowania zapewnia czas działania do czterech godzin, natomiast pełne ładowanie pozwala korzystać z urządzenia przez 18 godzin.

Huawei FreeLace wyposażone są w głośniki z 9.2 mm membraną dynamiczną, które zapewniają wysoką jakość dźwięku. Mikrofon słuchawek wyposażony jest w dodatkowy kanał wentylacyjny, co znacznie zmniejsza negatywny wpływ wiatru na rejestrację głosu.

Wygodne korzystanie z bezprzewodowych słuchawek Huawei FreeLace zapewnia rozwiązanie Magnetic Switch. Po zbliżeniu obu słuchawek, wchodzą one w tryb uśpienia, po rozdzieleniu odtwarzanie jest automatycznie wznowione. Wygodę korzystania ze słuchawek podnoszą wbudowane kontrolki, które obsługują regulację głośności. Naciśnięcie słuchawek przez dwie sekundy, aktywuje asystenta głosowego, a podwójne stuknięcie, zmienia odsłuchiwany materiał audio.

Słuchawki Huawei FreeLace będą dostępne na polskim rynku w maju w cenie 339 złw trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, pomarańczowym i zielonym.