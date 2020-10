Huawei FreeBuds Pro - słuchawki z inteligentną dynamiczną redukcją szumów

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro, pierwsze z funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, pojawią się w sprzedaży w Polsce 15 października w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł

Zdjęcie Huawei FreeBuds Pro /materiały prasowe

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro, zaprezentowane przez markę po raz pierwszy w połowie września podczas Huawei Developer Conference 2020, wyróżniają się funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB dzięki 11-milimetrowemu przetwornikowi dynamicznemu. Inteligentna technologia identyfikuje rodzaj szumów wokół użytkownika, automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do środowiska i przełącza się na odpowiedni tryb. Trybami można zarządzać również z poziomu aplikacji AI Life, w której do wyboru są 4 tryby - dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Po włączeniu trybu "świadomość", słuchawki odtwarzają muzykę w najwyższej jakości przepuszczając jednocześnie głosy z otoczenia, dzięki czemu użytkownik może słuchać muzyki na przykład podczas pracy w biurze i w tym samym czasie rozmawiać z innymi osobami. Słuchawki wyposażone są także w funkcję ochrony przed wiatrem, która zapewnia krystaliczny dźwięk nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Z poziomu aplikacji AI Life, którą należy pobrać ze sklepu Huawei AppGallery, można również aktualizować oprogramowanie słuchawek.

Huawei FreeBuds Pro wyposażone są w podwójną antenę Bluetooth 5.2, która umożliwia łączenie słuchawek z dwoma urządzeniami na raz, dzięki czemu, na przykład, można słuchać muzyki z jednego smartfona i w tym samym czasie odebrać połączenie na drugim.

Huawei FreeBuds Pro, używane razem z etui ładującym, umożliwiają 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui - do 7 godzin ciągłej pracy. Najnowsze słuchawki obsługują ładowanie bezprzewodowe Huawei SuperCharge, dzięki czemu w zaledwie 10 minut słuchawki mogą naładować się do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo.

Słuchawki zyskały również nową, rozbudowaną nawigację za pomocą gestów - jednokrotne "uszczypnięcie" słuchawki pozwala odebrać lub zakończyć połączenie, a także wstrzymać lub odtwarzać muzykę. Dwukrotne uszczypnięcie odrzuca połączenie lub pozwala odtwarzać następny utwór, a trzykrotne - odtworzyć poprzedni utwór. Uszczypnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej słuchawki umożliwia kontrolowanie trybów redukcji szumów, a przesunięcie w górę lub w dół po brzegu słuchawki pozwala regulować głośność odtwarzania.

Huawei FreeBuds Pro pojawią się w sprzedaży 15 października w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł. W okresie sprzedaży premierowej między 15 a 30 października, będzie można je kupić wraz z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4 Pro.