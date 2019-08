LG jako pierwsza marka na terenie USA zaoferuje telewizory zgodne z HomeKit i AirPlay 2.

Zdjęcie HomeKit i AirPlay 2 w telewizorach LG /INTERIA.PL

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo zapowiedziało, że wsparcie będzie stopniowo wprowadzane do najnowszych produktów klasy premium. Stosowną aktualizację systemu webOS dostaną niemal wszystkie modele OLED TV i NanoCell TV z serii LG 2019 4K TV.

AirPlay 2 to specjalna technologia zaprojektowana przez Apple, służąca do przesyłania na telewizor muzyki oraz obrazów metodą bezprzewodową. Transmisja odbywa się poprzez WiFi co czyni ją szybszą i mniej zawodną. Rozwiązanie to zadebiutowało w 2010 roku i niemal od razu zaczęło pojawiać się na urządzeniach audio, a niedawno trafiło także do telewizorów marki Samsung.

HomeKit na telewizorach debiutuje natomiast po raz pierwszy. Wprowadzając do swoich modeli opisywaną technologię, LG umożliwi nam zintegrowanie platformy smart home od Apple’a do naszych odbiorników.

Aktualizacja ma być wprowadzana stopniowo, więc może minąć trochę czasu nim trafi do wszystkich modeli z serii LG 2019 4K.