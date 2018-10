Home Speaker 500 i Soundbar 700 - z wbudowaną Aleksą

Bose wprowadza na polski rynek nowy inteligentny głośnik i dwa soundbary. Bose Home Speaker 500 służy do odtwarzania muzyki, podczas gdy Bose Soundbar 700 i Soundbar 500 mogą stać się uzupełnieniem kina domowego.

Zdjęcie Bose Home Speaker 500 /materiały prasowe

Nowy inteligentny głośnik i soundbary Bose zaprojektowano od podstaw z wykorzystaniem zastrzeżonej technologii mikrofonowej, stosowanej w zestawach słuchawkowych i słuchawkach Bose, która pozwala lepiej rozróżniać polecenia na tle głośniejszych dźwięków. Dzięki wbudowanej obsłudze Bluetooth, WiFi i Alexa zapewniają natychmiastowy, łatwy dostęp do milionów piosenek, oferując jednocześnie dostęp do informacji, rozrywkę czy inteligentne sterowanie domem. Głośniki mogą działać samodzielnie oraz w ramach systemu multiroom.



Bose Home Speaker 500 oferuje najszerszą scenę dźwiękową spośród wszystkich inteligentnych głośników, które są dziś dostępne na rynku. Mieści się ona w jednoczęściowej obudowie z anodyzowanego aluminium o wymiarach zaledwie 20,3 cm (wysokość) x 16,9 cm (szerokość) x 10,9 cm (głębokość) i wykorzystuje dwie specjalne membrany zwrócone w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu dźwięk odbija się od otaczających ścian, rozdzielając instrumenty na lewą i prawą stronę oraz umieszczając wokal tam, gdzie zaplanował to artysta.



Efektem jest mocne i naturalne brzmienie - bez sztucznych efektów ani zniekształceń. A jeśli użytkownik preferuje sterowanie dotykowe lub nie ma pod ręką telefonu, podstawowe funkcje można kontrolować za pomocą przycisków znajdujących się na górze głośnika.

Zdjęcie Bose Soundbar 500 / materiały prasowe

Bose Soundbar 700 ma 5,7 cm wysokości, 10,8 cm głębokości i 98 cm długości, czyste, zakrzywione linie, opływową metalową siatkę i górną płytę z hartowanego szkła. Cyfrowy procesor dźwięku Bose, specjalne niskoprofilowe przetworniki oraz technologia QuietPort zapewniają niezwykłą szczegółowość i głębię brzmienia w ulubionych utworach, kryształowo czyste dialogi na Netfliksie oraz dramatyczny realizm w sporcie. Do sterowania telewizorem lub innym podłączonym sprzętem można wykorzystać uniwersalny inteligentny pilot dołączony do Bose Soundbar 700.



Podobnie jak Soundbar 700, Soundbar 500 jest uniwersalnym urządzeniem, pozwalającym przełączać się między dźwiękiem z filmów a muzyką. Subtelne matowe wykończenie, 4,4 cm wysokości, 10,2 cm głębokości i 81 cm długości czyni go jeszcze mniejszym i na tyle cienkim, że łatwo zmieścił się pod ekranem telewizora, pozostając niezauważony - dopóki nie zostanie włączony.

Zdjęcie Bose Sounbar 700 / materiały prasowe

Oba nowe soundbary wykorzystują autorską technologię ADAPTiQ - stworzoną przez Bose i dopracowywaną na przestrzeni lat - która dopasowuje dźwięk do akustyki otoczenia, a także HDMI Audio Return Channel (ARC) na użytek przyszłych technologii. Można je z łatwością montować na ścianie lub rozszerzyć o moduł basowy i tylne głośniki, aby uzyskać pełny dźwięk 5.1.



Home Speaker 500 będzie dostępny w sklepach w cenie 1999 zł. Soundbar 500 i 700 będą dostępne w cenach odpowiednio 2299 zł i 3899 zł.