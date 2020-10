HBO Max ma już prawie 30 milionów subskrybentów

Usługa strumieniowego przesyłania wideo HBO Max poinformowała, iż w trzecim kwartale 2020 roku aż 8,6 miliona klientów aktywowało swoje subskrypcje w usłudze.

Zdjęcie HBO Max z dużą ilością aktywacji /AFP

HBO Max to nowa usługa strumieniowego przesyłania wideo, która jest wspierana między innymi przez amerykańską sieć AT&T. W oficjalnym raporcie przekazano, iż usługa zanotowała 8,6 miliona nowych aktywacji w ostatnim kwartale. Sumarycznie, HBO Max posiada już 28,7 miliona aktywnych subskrybentów, tym samym zbliżając się do liczby 30 milionów aktywacji. Co ciekawe, prawie połowa abonentów może nie wiedzieć o istnieniu platformy, do której dostęp użytkownicy otrzymali za darmo. Wygląda więc na to, że rzeczywista liczba aktywnych użytkowników HBO Max wynosi około 13 milionów osób.

Reklama

Przychody HBO w trzecim kwartale 2020 roku spadły o 2,1 proc. do 1,8 miliarda dolarów. Firma walczy jednak na rynku streamingowym ze swoją główną konkurencją w postaci Apple TV, Disney Plus oraz Netflixa. Póki co jednak, Amerykanie przegrywają walkę. Wszystko może się jednak zmienić.