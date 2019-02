Marka Hama już niebawem wprowadzi na rynek swój model gramofonu, który pozwoli nie tylko odtwarzać klasyczne płyty, ale też je digitalizować na nośnik USB lub SD, bez potrzeby korzystania z komputera lub dodatkowego oprogramowania. Co jeszcze kryje w sobie gramofon TT3000RBT?

Zdjęcie Gramofon Hama TT3000RBT /materiały prasowe

Gramofon marki Hama pozwala nie tylko słuchać płyt winylowych, ale także jest w stanie odtworzyć muzykę z wbudowanego radia, za pomocą Bluetooth, nośników USB i SD, a także za podłączenia do wejścia AUX-In.

Połączenie sieciowe o napięciu od 100-240 V pozwala na globalne korzystanie z adaptera dla danego kraju. Wygodny panel sterowania umożliwia z kolei wygodny wybór trybów pracy. Komfort korzystania z gramofonu wspomaga wysokiej jakości aluminiowy stół obrotowy zapewniający zniwelowanie wibracji i równomierną pracę. Dodatkowo zastosowano przeciwwagę dla wyrównania ramienia igły. W praktyce oznacza to ochronę zapisu przed zarysowaniem. Całość urządzenia chroni osłona przeciwpyłowa.

Jakość nagrań na płytach winylowych doceniana jest przez największych melomanów. W przypadku modelu TT3000TBT producent zastosował kontrole wysokości dźwięku (+10% -10%), co pozwala na regulację prędkości odtwarzania. Urządzenie charakteryzuje się prędkościami obrotu płyty: 33 1/3 obr/min oraz 45 obr/min. Co więcej, by ustawić idealnie prędkość, mamy do dyspozycji światło stroboskopowe - jeśli wytwarza ono ciągłą linię, możemy mieć pewność, że prędkość obrotu płyty i działanie ramienia są perfekcyjnie nastawione. Sam odbiór wspierany jest przez wkładkę gramofonową Audio-Technica (AT-3600L), uważaną za jedną z najlepszych dostępnych na rynku.

Wciąż rozwijająca się moda na gramofony, a co za tym idzie, popyt na winylowe płyty, sprawia, że coraz więcej producentów elektroniki użytkowej decyduje się wprowadzić swoje modele na rynek. Obecnie marka Hama proponuje kupno swojego autorskiego gramofonu na terenie Niemiec w kwocie 149 euro, jednakże w Polsce dostępny jest on na zamówienie w kwocie 450-500 zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.