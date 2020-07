GoPro Hero 8 Black jako kamera internetowa

Firma GoPro ogłosiła wydanie wersji beta oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie modelu Hero 8 Black jako kamery internetowej.

Zdjęcie Hero 8 Black /materiały prasowe

Z uwagi na szalejącą epidemię koronawirusa, sporo osób zostało zmuszonych do pracy z domu. W takim przypadku szalenie przydatne okazują się kamery internetowe, umożliwiające kontakt z m.in. współpracownikami.

Właśnie z tego względu amerykański producent GoPro postanowił wydać specjalną aktualizację oprogramowania umożliwiającą wykorzystanie swoich sportowych rejestratorów jako standardowych kamerek internetowych.

Wszystko, co trzeba zrobić w tym celu, to podłączyć Hero 8 Black do komputera i uruchomić oprogramowanie. Choć aktualizacja obejmuje obecnie jedynie model Hero 8 Black i jest dostępna tylko na system macOS, już niebawem ma zawitać także na system Microsoftu.

Tym samym GoPro dołączyło do innych producentów oferując podobne rozwiązanie.