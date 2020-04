Google Pixel Buds trafiły do sprzedaży

Zaprezentowane pod koniec ubiegłego roku bezprzewodowe słuchawki Pixel Buds trafiły właśnie do sprzedaży.

Zdjęcie Google Pixel Buds /AFP

To co na pierwszy rzut oka rozróżnia nowy model to przede wszystkim 100-procentowa bezprzewodowość. Urządzenie nie tylko pozbyło się jakichkolwiek kabli, ale działa z dala od telefonu, nawet wtedy kiedy ten znajduje się za ścianą.

Słuchawki posiadają także dwa mikrofony oraz całkiem nową funkcję Adaptive Sound, która może zwiększać lub zmniejszać głośność słuchawek w oparciu o hałas z zewnątrz. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpiła także integracja z Asystentem Google, a także możliwość wykorzystania tłumacza w czasie rzeczywistym.

Wideo youtube

Słuchawki Google Pixel Buds posiadają wbudowany akumulator, który zapewnia im pracę przez około 5 godzin - korzystając z dodatkowego etui można uzyskać dodatkowe 24 godziny odtwarzania muzyki.

Cena słuchawek Pixel Buds została wyceniona na 179 dolarów.