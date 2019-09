Głośnik Fresh 'n Rebel Rockbox Bold X

Do oferty bezprzewodowych, wodoodpornych głośników Bluetooth z serii Rockbox Bold dołączył właśnie kolejny model - Bold X. Urządzenie wyróżnia od poprzedników wygląd - opływowy, spłaszczony kształt, dzięki któremu głośnik łatwo schować do kieszeni. To jeszcze praktyczniejszy, mobilny “kompan" każdej wyprawy z muzyką w tle.

Mały rozmiar, smukła konstrukcja, wodoodporność i zaskakująco dobry dźwięk - nowy bezprzewodowy głośnik Bluetooth od Fresh n Rebel to model uniwersalny w każdej sytuacji. Nowy design i wyjątkowa funkcjonalność Opływowy, owalny kształt Bolda X sprawia, że jest on jeszcze praktyczniejszy i wygodniejszy w codziennym użytkowaniu. Dobrze trzyma się go w dłoni, łatwo zmieścić w kieszeni, a za sprawą dołączonej zawieszki można głośnik przymocować w dowolnym miejscu np. do torby czy paska spodni. Jego główną zaletą jest wodoodporność (IPX7), która sprawia, że nie trzeba obawiać się ryzyka związanego z zamoczeniem sprzętu lub jego zabrudzeniem - spokojnie można je wyczyścić pod bieżącą wodą.

Na wycieczkę, do parku, na imprezę, nad wodę - Rockbox Bold X sprawdzi się w każdej sytuacji, przy tym pozwalając się cieszyć dobrej jakości dźwiękiem. Bateria w głośniku Bold X może działać do 8 godzin, więc nie ma obawy o niespodziewane zatrzymanie urządzenia i pozostanie bez muzyki. Mały rozmiar, zaskakujący dźwięk Głośnik Bold X zaskakuje jakością dźwięku, której wiele osób nie spodziewa po tym małym urządzeniu.



Nie tylko jego wygląd, ale właśnie wydajność robi największe wrażenie. Bold X oferuje czyste dźwięki i niesamowitą moc. Aby uzyskać dodatkową głośność, można sparować bezprzewodowo dwa głośniki Bold X i uzyskać stereo (Double Fun Mode). Bezprzewodowy głośnik posiada również wbudowany mikrofon, który przydaje się w przypadku wykonywania połączeń telefonicznych.



Produkt będzie dostępny w sześciu unikalnych kolorach Fresh n Rebel, sugerowana cena to ok. 80 euro. Dostępny już na przełomie października i listopada.