FreeBuds Studio - pierwsze nauszne słuchawki Huaweia z dynamiczną redukcją szumów

Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce swoje pierwsze bezprzewodowe, nauszne słuchawki Huawei FreeBuds Studio

Zdjęcie FreeBuds Studio /materiały prasowe

Od 20 do 30 listopada, można kupić je w ofercie premierowej w atrakcyjnej, rekomendowanej cenie 999 zł i do tego w zestawie z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4. W sprzedaży regularnej, która rozpocznie się 1 grudnia, słuchawki będą dostępne w rekomendowanej cenie 1399 zł. Huawei FreeBuds Studio dostępne są w dwóch kolorach - czarnym i złotym. Wyróżniają się technologią inteligentnej dynamicznej redukcji szumów (ANC), Częstotliwością dźwięku wynosi do 48 kHz.

Huawei FreeBuds Studio to pierwsze bezprzewodowe słuchawki z podwójną anteną zapewniającą zasięg Bluetooth 360°. Nawet w miejscach o silnych zakłóceniach sygnału, na przykład na lotniskach, konstrukcja z podwójną anteną pozwala zidentyfikować i automatycznie przełączyć się na inną antenę z silniejszym sygnałem. Huawei FreeBuds Studio umożliwia także połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, bez konieczności rozłączania słuchawek i ponownego ich łączenia. Urządzenie bez problemu łączy się nie tylko z urządzeniami Huawei, ale również innymi z systemem Android, iOS oraz Windows.

Słuchawki wyposażone są w relatywnie duże nauszniki o wymiarach 65 mm x 42 mm, dzięki czemu dopasowują się do każdego kształtu ucha. Nauszniki wykonane są z miękkiej i wygodnej skóry proteinowej, która zapewnia doskonałą izolację przed dźwiękami z zewnątrz. Opływowy kształt pałąka łączącego nauszniki oraz możliwość rozciągnięcia go do 150 stopni, pozwala dopasować się do każdego kształtu i rozmiaru głowy. Słuchawki wyposażone są również w sterowanie za pomocą gestów - na przykład przeciągnięcie palcem w górę lub w dół po nauszniku zwiększa lub zmniejsza głośność, a dwukrotne dotknięcie słuchawki - wstrzymuje lub wznawia muzykę, a także pozwala odbierać lub kończyć rozmowy.

W pełni naładowanie słuchawki pozwalają na odtwarzanie muzyki z użyciem ANC do 20 godzin, a przy wyłączonym ANC - do 24 godzin. J

Czterowarstwowa 40-milimetrowa membrana polimerowa zapewnia szerszy zakres przenoszenia i wyższą czułość, podczas gdy opracowana przez Huawei technologia bezprzewodowego kodeka audio L2HC pozwala osiągnąć szybkość transmisji dźwięku do 960 kb/s.

