Flix TV Box z Androidem TV 9.0

Polska firma mPTech udostępniła aktualizację dla urządzenia Flix TV Box do Androidem TV 9.0. Flix TV Box to gadżet wielkości małego dekodera, który umożliwia korzystanie z aplikacji, funkcji multimedialnych i granie, także przy pomocy platformy grania w chmurze.

Zdjęcie Flix TV Box /materiały prasowe

Flix TV Box to przystawka do telewizora, która rozszerza funkcjonalność odbiornika. Pozwala uzyskać nowoczesne funkcje smart w mniej zaawansowanych urządzeniach. A po podłączeniu do urządzenia pada, bądź myszki i klawiatury może z powodzeniem stanowić konsolę do gier i domowe, multimedialne centrum rozrywki.

Przystawka Flix TV Box zapewnia dostęp do większości najważniejszych usług multimedialnych, w tym do wielu platform z grami online i sklepu Play z licznymi aplikacjami. Producent, firma mPTech, dla kupujących urządzenie udostępnił voucher na miesięczny, bezpłatny dostęp do platformy Vortex z biblioteką gier online. To usługa grania w chmurze - więcej o niej można przeczytać w naszym wywiadzie z twórcami platformy. Do gracze otrzymują: “League of Legends", "Freight Tycoon Inc.", “Counter-Strike", “World of Tanks", “Half-Life 2", czy “MotoGP19".

Flix TV Box umożliwia również dostęp do telewizji internetowej i aplikacji takich jak VOD, Player oraz do YouTube'a, czy np. Kodi i Amazon TV. Do tego mamy również Spotify, IPLA i Tidal.

MiraCast i Android TV



Za pomocą urządzenia można zalogować się na koncie Google zyskując wszystkie zasoby ze smartfona tylko, że na dużym ekranie. Ponadto, obraz z urządzenia mobilnego można bezpośrednio przesyłać na ekran telewizora - wszystko za sprawą funkcji MiraCast.

Flix Tv Box obsługuje Google Assistant i posiada w zestawie pilota obsługującego komendy głosowe, co bardzo ułatwia jego użytkowanie (np. "wpisywanie" tekstów głosowo, głosowe wyszukiwanie utworów na YouTube i innych platformach.

Urządzenie ma port HDMI, USBx2 oraz ethernet do bezpośredniego podłączenia Internetu oraz wsparcie technologii MIMO polepszającej zasięg i wydajność sieci Wi-Fi, a także wsparcie emisji obrazu w jakości 4K/60fps.

techBite Flix TV Box z Android TV 9.0 jest oferowany w cenie 249 zł, natomiast w zestawie razem z Flix Gamepad za 299 zł.