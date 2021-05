Firma Bose stworzyła aparaty słuchowe

Znana ze swoich produktów audio, firma Bose, wprowadziła na rynek pierwsze w historii aparaty słuchowe. Urządzenia o nazwie SoundControl zostały oficjalnie zatwierdzone przez amerykańskie FDA, a tym samym nie ich użyczcie nie wymaga skierowania od lekarza.

Zdjęcie Bose / materiały prasowe

Dostępne na rynku aparaty słuchowe są drogie i nierzadko wymagają specjalnie wystawionych recept przez lekarzy. Dlatego właśnie firma Bose postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie dźwięku i skoncentrowała swoje wysiłki na stworzeniu uniwersalnych odpowiedników, które będą dostępne bez konieczności konsultacji medycznych.

SoundControl do działania wykorzystują technologie CustomTune, która dostosowuje poziom głośności, ton, wysokie tony i basy idealnie pod kątem uszu użytkownika. Same używają standardowych baterii, wykorzystywanych również w innych aparatach słuchowych, co ma umożliwić działalnie przez nawet cztery dni bez przerwy. Aparaty spełniają także standardy wytrzymałości, a ich lekka konstrukcja jest odporna na deszcz i działanie światła.

Najważniejszą informacją jest jednak otrzymany certyfikat przez amerykańską agencję Żywności i Leków, która przyznała aparatom SoundControl wymaganą licencję.

Niebawem Bose rozpocznie sprzedaż SoundControl w cenie 849 dolarów. Urządzenia początkowo będą dostępne jedynie w kilku stanach ameryki północnej - wśród nich znajdą się Massachusetts, Montana, Karolina Północna, Karolina Południowa i Teksas.

