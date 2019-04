The Walt Disney Company przedstawił kolejne szczegóły dotyczące planowanej usługi SVOD Disney+. Do jej debiutu na amerykańskim rynku dojdzie 12 listopada 2019 roku, a subskrypcja ma kosztować 6,99 dol. miesięcznie.

Serwis zaoferuje w modelu na życzenie treści takich marek, jak Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic. Będzie dostępny na Smart TV i urządzenia mobilne. Z czasem Disney+ pojawi się na kolejnych rynkach, w tym prawdopodobnie także w Polsce.

"Disney+ oznacza śmiały krok naprzód w ekscytującej nowej erze dla naszej firmy - takiej, w której konsumenci będą mieli bezpośrednie połączenie z niesamowitą gamą kreatywnych treści, które są znakiem rozpoznawczym The Walt Disney Company. Jesteśmy przekonani, że kombinacja naszej niezrównanej narracji, ukochanych marek, kultowych franczyz i nowoczesnych technologii sprawi, że Disney+ stanie się wyjątkowy na rynku i zapewni znaczącą wartość zarówno dla konsumentów, jak i akcjonariuszy" - powiedział Bob Iger, prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company.

Według zapowiedzi, Disney+ wyda w pierwszym roku działalności ponad 25 nowych seriali i 10 filmów, dokumentów i innych produkcji stworzonych specjalnie na potrzeby tej nowej usługi, w tym ostatnio ogłoszone:



od Marvel Studios: "The Falcon and The Winter Soldier", "WandaVision" i "Marvel’s What If...?";

od Walt Disney Animation Studios: "Into the Unknown: Making Frozen 2";

od Pixar Animation Studios: "Forky Asks a Question" i "Lamp Life";

od National Geographic: "The World According to Jeff Goldblum" i "Magic of the Animal Kingdom".



Ponadto Disney już wcześniej zapowiedział takie produkcje, jak: serial "The Mandalorian" oparty na kanwie "Gwiezdnych wojen", nowy sezon "Star Wars: The Clone Wars", "High School Musical: The Musical: The Series", serial o losach Cassiana Andora z "Gwiezdnych wojen", serial "Loki" od Marvel Studios, "Monsters at Work", "Diary of a Female President" oraz filmy "Lady and the Tramp", "Noelle", "Togo", "Timmy Failure" i "Stargirl". Ponadto Disney wyda produkcje dokumentalne: "Be Our Chef", "Cinema Relics: Iconic Art of the Movies" (tytuł roboczy), "Earthkeepers" (tytuł roboczy), "Encore!", cykl o Walt Disney Imagineering, "Marvel’s 616", "Marvel’s Hero Project", "(Re)Connect", "Rogue Trip" i "Shop Class" (tytuł roboczy).



Dodatkowo ogłoszono, że Disney+ będzie oferować wszystkie 30 sezonów "Simpsonów", a w pierwszym roku działania usługi widzowie będą mieli dostęp do przyjaznych rodzinom tytułów Fox, takich jak "Dźwięki muzyki", "Narzeczona dla księcia" i "Zwariowany świat Malcolma", w ramach imponującej kolekcji ponad 7500 odcinków telewizyjnych i 500 filmów.



Ponadto zaprezentowano interfejs nowej usługi Disney+, który ma ułatwiać użytkownikom nawigację, odkrywanie i oglądanie ulubionych treści dzięki dedykowanym kafelkom z brandami i dedykowanym stronom dla Disneya, Pixara, Marvela, Star Wars i National Geographic. Subskrybenci będą mieli możliwość tworzenia niestandardowych profili, z których każdy otrzyma spersonalizowane doświadczenia dostosowane do unikalnych gustów w oparciu o wcześniejsze zachowania i preferowane treści.



Usługa Disney+ będzie dostępna na szerokiej gamie urządzeń, w tym na smartfonach, tabletach, konsolach do gier, odtwarzaczach multimedialnych i Smart TV. Będzie dostosowywać jakość obrazu na podstawie dostępnej przepustowości łącza. Co istotne będzie wspierać HDR 4K. Część treści będzie dostępna do oglądania w trybie offline. Po debiucie w Stanach Zjednoczonych,

Disney+ ma rozszerzyć swój zasięg o kolejne kraje. Celem jest dostępność w niemal wszystkich głównych regionach świata w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawdopodobnie pojawi się także w Polsce.

